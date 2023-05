Pravilna njega za održavanje božura u vazi

Božuri su posljednjih godina postali pravi dekorativni vladari prostora. Ovaj cvjetni motiv je jednostavno "must have"! Nalaze se na tapetama, zavjesama na prozorima, ali i tuš-kabini, posterima i umjetničkim fotografijama, šoljicama i ukrasnim jastučićima. No, najpoželjniji su ipak u prirodnom obliku, kao rezano cvijeće u vazi.

Buket velikih, predivnih božura proljepšaće svaku prostoriju i unijeti ugođaj proljeća. Bez obzira na to jeste li božure ubrali u svome vrtu ili ih kupili, ovaj proljetni ljepotan u vazi može dugo ostati svjež i predivan - naravno, uz pravilnu brigu. Sadite li svoj grm božura, imajte na umu da božurima treba nekoliko godina da se potpuno razviju, te imaju puno stabljika i cvjetova za orezivanje. Rezanje cvjetova na jednogodišnjoj biljci ne preporučuje se, ali ako ih morate rezati, režite kratke stabljike i ostavite što je više listova moguće.

Kupite ili izrežite božure s pupoljcima

Božuri će najduže trajati kada ih u vazu stavite dok još imaju pupoljke. Ne bojte se nježno dodirnuti pupoljke prije nego što kupite cvijeće - ako su mekani, to znači da će se ubrzo otvoriti. Izbjegnite one koji su na dodir tvrdi poput mramora jer možda nisu dovoljno sazreli da se otvore nakon što su bili izrezani.

Pupoljci božura nisu uvijek lijepi, a male nepravilnosti, poput sitnih smeđih mrlja su normalne. Ako berete božure u vlastitom vrtu, učinite to ujutro dok su pupoljci zatvoreni.

Napravite sami hranu za cvijeće

Vodi u kojoj je cvijeće dodajte kašičicu običnog granuliranog šećera, što će produžiti vijek trajanja. Taj šećer djelovaće poput "naleta" šećera do kojeg dolazi tokom fotosinteze kako bi cvijeće ostalo svježe. Vodu u vazi mijenjajte svaka dva dana jer dodavanje šećera vodi može podstaknuti razvoj bakterija.

U cvjetnim aranžmanima preporučuje se korištenje kupovne prihrane za cvijeće, koja sadrži šećer koji hrani cvijet, te bakterijski inhibitor za održavanje svježine vode. Kako bi cvijeće duže trajalo, vodi u vazi možete dodati i mrvicu bjelila ili gazirane vode.

Držite božure hladnima

Poput većine svježeg cvijeća, držanje božura u frižideru preko noći zagarantovan je način da traju duže. Pupoljci se neće otvoriti u frižideru, ali možete ih sačuvati dodatni dan ili dva ako vam trebaju za vrtnu zabavu ili druženje.

Uronite božure u vodu kako biste se riješili mrava

Ako berete božure iz vrta, pripazite na neželjene nametnike koji se mogu nastaniti na cvjetovima. Mravi naročito vole zaposjesti božure. Ove insekte privlači nektar koji ispuštaju pupoljci dok se otvaraju. Stabljike božura stavite u vodu i ostavite napolju od 20 do 30 minuta prije nego što ih unesete unutra kako bi mravi imali dovoljno vremena da odu s biljke.