Probudite baštu iz zimskog sna

Stigli su topliji dani, a s njima je počelo i buđenje prirode.

Sve to automatski povlači za sobom i početak radova u bašti, budući da nakon niskih temperatura i snijega treba napraviti dobru pripremu za nadolazeći period. Niske temperature, snijeg i led zamrznuli su tlo, a dolazak toplijih dana mnoge je probudio iz "zimskog sna". U kratkom periodu potrebno je dobro razmisliti kako srediti baštu, bez obzira na to da li se radi o balkonskom ili dvorišnom prostoru. Zemlju treba pripremiti za sadnju, korov treba počupati, presaditi sobne biljke i sve to prihraniti.

Uređenje travnjaka

Najbolje je da počnete uređenje košenjem travnjaka, a odmah potom se posvetite sređivanju ograde. To je tek prvi korak jer slijedi prva proljećna prihrana travnjaka koja će mu vratiti pravi sjaj. Svakako, prihranu treba obaviti koristeći namjenska gnojiva za travnjake. Gnojiti treba više puta od kraja marta i u tu svrhu je najbolje koristiti specijalna gnojiva za travnjake. Ta gnojiva u svom sastavu, osim osnovnih elemenata, imaju i mikroelemente neophodne za pravilan razvoj trava.

Šarene sadnice

Kupite šarene sadnice, koje će vašem dvorištu dati poseban šarm, i odredite raspored kako ćete ih posaditi. Posebno treba paziti na razliku između sezonskog cvijeća koje cvjeta na ljeto ili na jesen. Za sadnju ne postoji tačan datum, ali važno je napomenuti da je ipak potrebno da prestanu mrazevi kako sadnja ne bi bila uzaludna. I dok su za vrt idealne, petunije i surfinije, na balkonu će se odlično uklopiti pelargonije i petunije, budući da imaju više cvjetova od lišća, ali i begonije, alije i gladiole.

Jednogodišnje cvijeće

Treba završiti s pripremom zemljišta za sadnju jednogodišnjeg cvijeća. Ostaviti lijehu nekoliko sedmica, a zatim posijati otpornije vrste. Manje otporne vrste treba posijati u zaštićene prostore, kao što su prozorske daske, plastenici i slično, gdje ne može doći do izmrzavanja. Po prestanku opasnosti od posljednjih mrazeva, izvršiti sadnju u pripremljene cvjetne gredice, tj. lijehe. Potom izvršiti prihranu mineralnim i drugim gnojivima. Najsigurnije je, ipak, nabaviti gotov rasad u specijalnim radnjama, jer time smanjujete rizik pri uzgoju.

Prostor za uživanje

Od luksuznih tekstura do mekanih presvlaka u dvorištu, mjesta za zabavu i sjedenje u dvorištu ovog proljeća treba da izgledaju moderno, ali i udobno. Napravite svoj kutak u kojem ćete moći da uživate s prijateljima ili da uz zvukove ptica pročitate dobru knjigu.