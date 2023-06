Raskošni proljećni cvijet: Božur - simbol mira, stabilnosti i zdravlja

Opojnog slatkastog mirisa i velikih, raskošnih okruglastih pupoljaka punih latica nanizanih u slojevima, božuri su vijekovima jedna od omiljenih cvjetnih vrsta i jedan od najčešće biranih ukrasa doma, pogotovo u periodu cvjetanja, odnosno maju i junu.

Ovaj cvijet koji dolazi u cijelom spektru roze, lila i bijelih nijansi originalno potiče iz Azije, odakle je pronašao svoj put do vrtova Evrope. Kinezi su vijekovima božur u svakom obliku umjetnosti opisivali kao simbol mira, stabilnosti i zdravlja, a još od 7. vijeka poznati su i kao nosioci dobre sreće.

Simbolika božura

Božur je poznat po tome što predstavlja vrijednosti časti, bogatstva, romanse, romantične ljubavi i uopšteno ljepote u svim oblicima i formama. Inače je ova biljka poznata i po latinskom nazivu Paeonia, što je ime roda cvijeta kojem pripada. Pojedine sorte božura imaju različita latinska imena, a zajedničko im je to da su sve dobile ime po mitološkom grčkom liku Paeonu, koji je izučavao medicinu uz boga medicine Asklepiusa. Zeus je morao preobraziti učenika u prekrasan cvijet kad je pokazao da više obećava od svog učitelja.

Boje božura

Danas se u ponudi mogu pronaći mnoge nijanse i boje božura, a značenja koje ovaj cvijet predstavlja mijenjaju se prema bojama. Tako roze božuri označavaju romantiku te ih je baš zbog toga nerijetko moguće vidjeti u vjenčanim buketima. Bijela ili posve svijetla roze nijansa božura simbolizuje nježnost, a koristi se u trenucima tugovanja ili se poklanja kada se nekome želimo za nešto izviniti. Žarkocrveni božuri kod nas su relativno rijetki, ali u Kini i Japanu su upravo ove sorte najcjenjenije. Takvi božuri se povezuju sa simbolikom časti i poštovanja, ali i bogatstva i prosperiteta.

Uzgoj božura i njega

Kod uzgoja božura je bitno reći da se oni sade od septembra do marta, a tajna uspjeha njihovog cvjetanja je u plitkoj sadnji. Ako se posade preduboko, neće procvjetati. Korijen ili već formirane stabljike s pupoljcima sade se do dva centimetra ispod površine. Takođe, važna im je vlaga, ali i da zemlja u koju su posađeni bude propusna. Najljepše će cvjetati na suncu, bez imalo sjene.

Ali, božuri su biljka koja sporo raste pa im treba i do tri godine do narastu do svoje veličine. Kada jednom procvjetaju u punom sjaju, krasiće vrt i do 50 godina. Lako se prilagođavaju novim uslovima kod presađivanja. Neke vrste božura počinju mirisati tek kada se stave u vazu. Većina vrsta ima prekrasan, lagan miris. Intenzitet tog mirisa može varirati zavisno od doba dana i temperature.

Što se tiče presađivanja, najbolje ih je presaditi u fazi mirovanja - između oktobra i marta. Važno je oprezno okopati božure oko korijena i prebaciti na novo mjesto. Mogu se i razdijeliti kako bi dobili još više raskošnih cvjetova.