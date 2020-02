Sanseverija štedi vrijeme i čuva zdravlje

Iako ih gotovo svi vole i jedan su od najljepših ukrasa u domovima, biljke, odnosno briga za njih nije uvijek lagan zadatak. Srećom, i biljke se dijele u više kategorija, a jedna od podjela je na one o kojima se teže, odnosno lakše brinuti.

Ova posljednja grupa posebno je draga onima kojima i uz najveći trud biljke jednostavno ne uspijevaju. Postoje, dakle, biljke kojima je dovoljno naći prikladno mjesto i zaliti ih dva ili tri puta mjesečno i one će biti tu, uvijek jednako prekrasne.

Jedna od tih, koje ne zahtijevaju puno brige, je sanseverija, odnosno svekrvin jezik ili sabljica.

Osim imena, ova biljka ima i prepoznatljiv izgled i mesnate, uspravne listove koji podsjećaju na sablje. Radi se o najpoznatijoj, zimzelenoj biljci iz roda sanseverije koja može narasti i do 90 centimetara u visinu. Njeni tamnozeleni listovi prošarani su sivozelenom bojom i imaju žute ćoškove.

Ona je porijeklom iz tropske Afrike, a najčešće se uzgaja kao ukrasna sobna biljka koju mnogi obožavaju jer nije zahtjevna za održavanje. Konkretno, tokom ljetnih mjeseci dovoljno ju je zalijevati dva do tri puta mjesečno, a tokom hladnijeg dijela godine zalijevanje gotovo da nije potrebno. Imajte na umu da previše vode ovu lijepu biljku može ubiti, odnosno uzrokovati truljenje korijena.

Njoj nije neophodno mnogo svjetla tako da dobro uspijeva i na sjenovitim mjestima, ali najbolja lokacija za nju je svijetli prostor na kojem neće biti izložena direktnoj Sunčevoj svjetlosti.

Sanseverija je idealna biljka za zatvorene prostore jer je izvrstan pročišćivač vazduha. Urađene su i studije koje su potvrdile da ova biljka iz vazduha uklanja toksine poput formaldehida, ksilena, toluena i azotovih oksida. Vazduh čisti tako što kroz lišće apsorbuje toksine i zatim proizvodi čisti kiseonik. Baš zbog toga je, za razliku od većine biljaka, idealna za spavaće sobe.

Optimalna temperatura vazduha u prostoriji u koji bude sanseverija je između 15 i 22 stepeni Celzijusa.

Presađivanje i razmnožavanje

Sanseverije se razmnožavaju dijeljenjem ili lisnim reznicama. Dijeljenje biljke je lakši i jednostavniji način razmnožavanja. Tokom proljeća kada se presađuju biljke, sanseverije možemo podijeliti i na taj način razmnožiti.

Biljke se presađuju kada im je posuda postala tijesna. To je vidljivo kada se biljka počne izdizati iz saksije i dolazi do ogoljavanja korijena. Da bismo spriječili isušivanje korijena, biljka se presađuje u veću posudu. Posuda treba da bude samo malo veća, jer presađivanje u mnogo veću može dovesti do propadanja biljke.