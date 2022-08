Sedam opasnih biljaka koje mogu učiniti više štete nego koristi u vašem vrtu

Biranje biljaka i grmlja za vaš vrt je uzbudljivo, pogotovo ako volite provoditi vrijeme vani ili imate zeleni palac. Uprkos tome, odlazak u vrtni centar ili rasadnik može biti neodoljiv, s toliko mnogo opcija koje možete izabrati, s obzirom na veličinu, oblik, boju i potrebe za sunčevom svjetlošću.

Ali stručnjaci za biljke imaju strategiju koja će vam pomoći suziti pretragu jer su neke biljke koje se prodaju zapravo opasne, invazivne vrste, piše Bestlifeonline.

Prema Službi za šume Ministarstva poljoprivrede Sjedinjenih Država (USDA), invazivne vrste su one koje nisu autohtone u određenom ekosistemu, a te biljne vrste mogu predstavljati i prijetnju okolnim biljkama. Možda se pitate: “Zašto bi vrtni centri prodavali ove biljke ako znaju da mogu uzrokovati štetu?” Prema Charlesu van Reesu, doktoru nauke, konzervatoru, prirodoslovcu i osnivaču bloga Gulo in Nature, oni to ne rade namjerno.

“Industrija hortikulture i vrtlarstva često slučajno prodaje invazivne vrste”, kaže van Rees za Best Life. Dodaje da različiti faktori utiču na to ima li biljka “invazivnu” oznaku – uključujući koliko brzo se razmnožava, kako raste i hoće li se hraniti ili na neki drugi način ometati druge biljke. Osim toga, prema van Reesu, ako se jedna od ovih biljaka uvede u okolinu/vrt koji ima sličnu vrstu, “malo je vjerovatno da će biti problema”. Problemi nastaju kada ih stavite u vrt koji nije prije “vidio” ovu vrstu i nema načina za odbranu.

U nastavku donosimo kojih sedam biljaka biste trebali izbjeći prilikom sljedećeg odlaska u vrtni centar.

Bambus

Bambus je bio najčešći odgovor stručnjaka na pitanje Bestlifeonline o invazivnim vrstama koje treba izbjegavati. Obično se prodaje u vrtnim centrima, a pravi problem s bambusom je njegova sposobnost rasta i širenja.

“Bambus je omiljen za korištenje u dizajnu, ali se također smatra jednom od najinvazivnijih biljaka na svijetu”, objašnjava Jason White, profesionalni vrtlar i izvršni direktor tvrtke All About Gardening.

“Iako je zbog izgleda i vitkog oblika savršen paravan, u trenu će se pretvoriti u vrtnu katastrofu jer biljka raste brzo i brzo joj se širi i korijen što otežava održavanje.”

Ljetni jorgovan

Obično se prodaje u vrtnim centrima, ali iako se zove butterfly bush, suprotno svom nazivu, ovaj invazivni grm neće privuči leptire u vaše dvorište, kaže van Rees.

“Svi kupuju ovu biljku jer privlači leptire, ali ne samo da remeti izvorne ekosisteme kada se širi, već zapravo i nije dobra za leptire. Moji kolege naučnici o leptirima to smatraju ‘junk foodom’ koji leptirima daje brz poticaj, ali ne i trajnu prehranu”, objašnjava.

Leptiri se tada mogu odlučiti hraniti grmom ljetnog jorgovana za razliku od drugih “zdravijih alternativa”, dodaje van Rees. Kaže da je sadnja raznog divljeg cvijeća djelotvornija strategija.

Bršljan

Vjerovatno ste vidjeli bršljan kako raste na domovima, no stručnjaci za biljke kažu da treba biti oprezan s kupovinom ove penjačice jer može učiniti više štete nego koristi.

Može zadaviti velika stabla i nadrasti domaću vinovu lozu koje su izuzetno važne za ptice selice, kolibriće, leptire i mnoge druge važne vrste,” kaže van Rees.

Osim što guši druge biljke, Hall kaže da može izazvati iritaciju kože kod ljudi.

Jen Stark, vrtlarica i osnivačica Happy DIY Home, takođe navodi da ovaj oblik bršljana “nosi mnoge štetočine i bolesti, koje se zatim mogu proširiti na ostale biljke”.

Kozja krv

Lonicera japonica ili kozja krv još je jedna invazivna biljka koju biste trebali preskočiti u vrtnom centru.

“Ova penjačica će ugušiti sve što joj se nađe na putu”, objašnjava Vera Kutsenko, zaljubljenica u prirodu i osnivačica i izvršna direktorica firme Neverland.

Ove biljke brzo rastu, a i njihovo se korijenje također brzo širi. “Ovo stvara neprijateljsku mrežu puzajućeg korijenja koje guši sve lišće na svom putu, što otežava kontrolu Ako ga već imate u svom dvorištu ili vrtu, morate stalno rezati njegovo rastuće korijenje i stabljiku”, kaže Kutsenko.

Vrbica

Ova cvjetnica može izgledati lijepo, ali je invazivna i može nadrasti sve biljke koje rastu uz rubove obalnih područja”, kaže on, dodajući da ako se te biljke jedu, mogu “uzrokovati proliv i menstrualne probleme”.

Vrbica takođe utječe na populacije ptica i leptira i “vrlo je teška ju je nahraniti”, kaže za Best Life Charlotte Bailey, MSc, hortikulturistica specijalizovane web stranice Oh So Garden.

Kao rezultat toga, druge vrste imaju manje hranjivih tvari iz tla kojima se sve biljke hrane.

Kalina

One su prekrasne biljke za živicu koje zahtijevaju malo održavanja i naširoko se prodaju, ali brzo preuzmu i prostor. Prema Clemson College of Agriculture, Forestry and Life Science, kalina je posebno “agresivan i problematičan grm”, koji stvara šikare koji djelotvorno “guše” okolne biljke.

Zimzelen

Često se prodaje kao lijepi pokrivač tla, zimzelen raste u “gustim” prostirkama, što ovoj biljci omogućava da djelotvornoo “istisne drvenaste i zeljaste vrste”, objašnjava Bailey.

Možda niste svjesni da bi ovaj lijepi cvijet — poznat po svojoj boji — mogao stvoriti problem u vašem vrtu, a otrovan je i za neke životinje i posebno opasan je za obalna (ili priobalna) područja, jer može nadjačati domaće biljke. Prema Buffalo-Niagara Gardeningu, zimzelen se može lako proširiti izvan vašeg vrta.

(Poslovni.hr)