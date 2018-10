Slavna glumica uživa u luksuzu od 200 kvadrata na obali Bosfora

Lijepa turska glumica Deniz Čakir (34), koja je slavu stekla ulogom Iffet u istoimenoj seriji, upravo doživljava vrhunac karijere tumačeći lik Merjem u serijalu “Srce mafije“, jednom od najgledanijih protekle godine u Turskoj.

U Istanbul se doselila 2004. i kako joj je slava rasla (a s njom i zarada) tako je mijenjala stanove. Sredinom 2016. sa svojim macama Šati i Pirinč preselila se četvrti put. Njen novi stan od oko 200 kvadratnih metara nalazi se na samoj obali Bosfora u kvartu Kuručešme.

"Živjela sam u Arnavutkoju, na Bešiktašu i Nišantšu, poslednja stanica mi je Kuručešme", otkriva Deniz za decembarski broj magazina InStyle.

"Ovdje mi se najviše sviđa. Kuća me na prvi pogled osvojila i u meni pobudila lijep osjećaj. U prethodnim stanovima glumila sam sreću, možda što sam Jarac u horoskopu pa istrajavam u namjeri, ali ovdje se osjećam spokojno bez ikakvog truda. Kao da me na neki način pribrala i zbog toga osjećam dubok mir. Ispostavilo se da mi je baš bila potrebna kuća s pogledom na more, puna predivne svijetlosti i sva pokrivena ogledalima. Ni u jednoj drugoj sebe nisam mogla toliko da gledam", našalila se Deniz.

Lijepoj glumici, koja i pored snimanja serije sa kazališnom predstavom obilazi gradove širom zemlje, jako se dopao dizajn enterijera u novom domu. Ona je, kaže, samo zamijenila tapete tamo gdje je to bilo neophodno i dodala poneki komad namještaja po svom ukusu.

Najvažniji joj je ormar za njene brojne knjige, a posebno je vodila računa da ne bude previše zavjesa i tepiha.

"Njih volim samo u spavaćoj sobi", otkriva u intervjuu.

Prostrana kuća ima salon, otvorenu modernu američku kuhinju, tri velike sobe i dva kupatila. Međutim, Deniz, koju smatraju jednom od najbolje obučenih Turkinja, jednu sobu je pretvorila u garderobu.

Sudeći po fotografijama na društvenim mrežama, sa velikim zadovoljstvom svoj dom je odjenula u novogodišnje ruho, ali je rođendan 31. decembra ipak proslavila s kolegama na setu.