Sobne biljke opasne po zdravlje

Difenbahija izaziva crvenilo i svrab na koži, filadendron iritira usnu duplju, dok kućna paprat "troši" kiseonik.

One oplemenjuju naš prostor, zelenilom nadomešćuju nedostajuće pejzaže, odmaraju oči, mirisima ispunjavaju čula.

Zavisno od prostora u kome se živi, mogu biti prave botaničke bašte, ili u saksijama i žardinjerama rasute po cijelom stanu.

Malo koja kuća nema makar neku sobnu biljku kao estetski detalj, dok iskreni zaljubljenici i oskudan prostor podređuju raskošnom biljnom rastinju.

Za većinu se zna da uklanjaju štetna zračenja koja oslobađaju kućni aparati, da proizvode kiseonik trošeći ugljen-dioksid, ali se malo pažnje obraća na njihovo loše djelovanje na zdravlje ljudi i kućnih ljubimaca.

Difenbahija

Difenbahija, mada veoma omiljena, može da bude i vrlo opasna. Brisanje prašine sa listova može da izazove crvenilo i svrab na koži. Ukoliko se samo dio lista poliže, što je obično svojstveno djeci, može da nastane snažan bol usana, a kroz nedjelju dana i nemogućnost govora. Ako sok nekim slučajem dospije u oči može da izazove sljepilo.

Fikus

Fikus je takođe česta ukrasna biljka, a malo se zna da lišće sadrži veoma otrovan mlečni sok. Iako postoji čak 800 podvrsta ove biljke, gotovo sve u dodiru sa kožom izazivaju svrab i oticanje. Ukoliko dođe do ovakvih simptoma, obavezno treba posjetiti lekara da bi se dobila odgovarajuća terapija protiv upala i alergija.

Kućna paprat

Kućna paprat je među rijetkim biljkama koje noću apsorbuju kiseonik, a oslobađaju ugljen-dioksid. Ukoliko se drži u spavaćim sobama, zbog potrošnje kiseonika kod ukućana može da izaziva jutarnje glavobolje. Osim toga, specifičan miris može da dovede i do nesanice. Ne treba ih držati u spavaćim sobama.

Filadendron

Filadendron takođe sadrži biljni sok koji može da iritira kožu i usnu duplju. Ukoliko dospije u usnu duplju može da dovede do otežanog disanja, oticanja grla, ali i do stomačnih problema. Iako su neke opasnije reakcije vrlo rijetke, preporuka je da se biljka ne drži u kući sa malom djecom i kućnim ljubimcima.

Hortenzija

Hortenzija je grmolika drvenasta biljka nazubljenih ovalnih listova i raskošnih loptastih cvetova bele, ružičaste i u nijansama crvene boje, koja raste u visinu i do 4,5 metara. Iako su cvjetovi izuzetno privlačni, mogu da izazovu bol u stomaku. O ovome treba naročito voditi računa ukoliko ima male djece i kućnih ljubimaca. Česti simptomi su i svrab na koži, povraćanje, slabost i znojenje. Pojedine studije upozoravaju na to da cvijet hortenzije može da izazove i napade slične epileptičnim, poremećaj krvnog pritiska, pa čak i komu.

Flamingov cvijet

Flamingov cvijet je tropska biljka tamnozelenih srcolikih i mesnatih listova i najčešće upečatljivih crvenih cvjetova. Ukoliko se pojede bilo koji dio ove biljke može da dođe do peckanja u ustima koje vremenom postaje sve intenzivnije dovodeći do pojave plikova. Oslobođeni otrov iz biljke djeluje i na glas, koji može da promukne. U najgorem slučaju može da dođe do izrazito bolnih otoka i opekotina unutar sistema organa za varenje, pa čak i do gušenja.

(NN/novosti.rs)