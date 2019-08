Spavaća soba po feng šuiju

Prvo pravilo za zdrav san je da provjerite da li u spavaćoj sobi postoje negativna štetna zračenja i da li su na pravi način neutralisana. Potom provjerite da li spavate na anatomskom ili neudobnom dušeku.

Kako bi spriječili razne vrste zračenja obavezno je da ispod kreveta imate podnu asuru.

Nije preporučljivo da uzglavlje bude do zida sa kuhinjom jer to može izazvati probleme sa glavom, kao ni do zida sa kupatilom što izaziva problem sa štitnom žlijezdom.

Ako je vaš krevet postavljen ispod greda, može doći do oboljenja dijela tela koji se nalazi tačno ispod njih.

Televizor u spavaćoj sobi, ukoliko ga imate, mora biti udaljen bar 1,2 metra od glave i pluća spavača. Izlaganje elektromagnetnom polju može izazvati leukemiju ili druga teška oboljenja jer loše utiče na imunitet.

Mora se obratiti posebna pažnja na kupatila u koja se ulazi iz spavaće sobe jer prljava energija koja je izbačena iz organizma se vraća u spavaću sobu i stvara mnoge zdravstveno – partnerske probleme.

Ukoliko se glava prilikom spavanja nalazi ispod polica ili drvenog mosta ormana, to može dovesti do psihičkih problema i klaustrofobije.