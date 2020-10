Srcoliki flamingov cvijet

Anturijum, poznatiji pod nazivom flamingov cvijet, simbolizuje ljubav i prijateljstvo, a odlikuju ga jarke boje voštanih cvjetova u obliku srca, krupni, sjajni listovi neobičnog oblika i upravo ti listovi čine ovu sobnu biljku jednom od najomiljenijih.

Ime cvijeta dolazi od grčkih riječi anthos - cvijet i oniz - rep. Flamingov cvijet je biljka koja potiče iz tropskih krajeva tako da mu odgovaraju uslovi za uzgoj koji podrazumijevaju dosta svjetlosti, toplote i vlage.

Porijeklo

Dekorativna tropska biljka potiče iz Južne Amerike, a davne 1875. godine otkrio ju je austrijski doktor i botaničar Karl Riter fon Šercer. Danas se mogu pronaći različite boje ove biljke - najpoznatije su crvene varijante, ali ima ih i narandžastih, rozih, bijelih i pjegavih, a svojim dekorativnim cvjetovima vrijedan su ukras svakog doma i svakog cvjetnog prozora.

Najprikladnija je za zatvoreni, poluzasjenjeni cvjetni prozor, ali možete je držati i u svijetloj sobi na prozoru zaštićenu od direktne sunčeve svjetlosti. Treba je zalijevati dovoljno, ali ne previše da je ne napadne plijesan. Najbolje je da se u cvjetni podložak s vodom stavi preokrenuti tanjurić i na nju saksija, tako da stalno isparavanje osigurava biljci potrebnu vlagu.

Temperatura prostorije u kojoj se biljka nalazi ne smije biti niža od 15 stepeni Celzijusa. Ne bi je trablo zalijevati hladnom vodom, a najbolje podnosi zalijevanje kišnicom. Zimi, kada je vazduh u toploj sobi suv, treba je redovno prskati da bi joj osigurali potrebnu vlagu, a i ljeti za toplih dana. Jednom sedmično treba listove obrisati vlažnom spužvom.

Anturijum cvjeta u periodu od juna do februara. Pažljivo njegovan, cvjetaće i razvijati se konstantno. Upravo u periodu cvjetanja biljku treba prihranjivati dva puta mjesečno.

Presađivanje

Svake dvije do tri godine biljku je potrebno presaditi i to u smjesu jednakih dijelova šumske zemlje i ustinjene mahovine. Korijenje, koje je vrlo krhko, kod presađivanja treba naprašiti drvenim ugljenom, jer se na taj način osigurava od plijesni. Cvijet ne treba saditi preduboko da bi se olakšao pristup vazduha do korijena.