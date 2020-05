Super trik za pranje prozora - bez mrlja

Sophie Hinchliffe, poznata i kao Mrs. Hinch, proslavila se objavama savjeta i praktičnih trikova za čišćenje i održavanje domaćinstva, a nedavno je jedna njena obožavateljka (kojih je samo na Instagramu 3,1 milion) objavila svoj trik kako prozore očistiti da blistaju - uz minimalan napor i sa dvije stvari koje vjerovatno već imate).

Objavljujući video na Facebook grupi fanova gospođe Hinch 'Mrs. Hinch M de Me Do It' koja ima više od 175.000 članova, žena je napisala da izbjegava prskati prozore sredstvima za čišćenje.

Umjesto toga, napisala je, u toploj vodi tekućinu za pranje prozora pomiješa s malo omekšivača za veš, a nakon pranja prozore prebriše mekanom krpom od mikrovlakana

Za kraj teleskopskim štapom za pranje prozora samo ukloni višak vode, a prozori joj, kaže, budu besprijekorno čisti. S istim sredstvom opere i prljavštinu koja se zavuče i sakupi uz okvir prozora. Premda kaže da je bila skeptična kad je čula da se za prozore koristi omekšivač veša, trik je efikasan i može ga preporučiti i svojoj mami, koja joj se uvijek žali kako joj puno vremena treba za pranje prozora.

"Sve sam prozore iznutra i izvana oprala za 40 minuta", rekla je. Objasnila je i da omekšivač savršeno opere sve mrlje, a dodatni je plus, kaže, svjež miris koji ostaje u prostoriji.

(24sata.hr)