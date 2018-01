Susam, biljka koja liječi nečistoće na koži

Susam ili sezam (sesamum indicum) je jedan od najstarijih začina na svijetu, a sigurno je najstarija biljka koja se sistematski uzgajala radi dobijanja ulja.

Prema zapisima koji datiraju od 3500. godine prije nove ere, kulture susama prostirale su se duž obala Eufrata i Tigrisa. Najstariji dokazi o postojanju susama nalaze se u Britanskom muzeju, na pločama ispisanim klinastim pismom iz 2000. godine p.n.e. a na njima je zabilježen vavilonski ep o stvaranju svijeta "Enuma eliš", gdje Herodot piše: "U Asiriji i Vavilonu nema maslinovog ulja, ondje troše ulje dobijeno od susama. Ta biljka dosegne do visine stabla".

Čuvena je i magična rečenica: "Sezame, otvori se!". Iako dječja mašta smatra da se radi o čarobnoj rečenici koja otvara vrata pećine s blagom, ona se zapravo odnosi na odliku mahuna susama da se kada u potpunosti sazriju otvaraju vrlo eksplozivno, pri čemu sjemenke susama izlaze van.

Izgled i sastav biljke

Susam je visoka, uspravna, jednogodišnja biljka koja ima ovalne listove s dubokim žilama i bijelim ili ružičastim cvjetovima. U periodu od tri do pet mjeseci uzgoja dostigne visinu do dva metra. Plod su mahune koje sadrže veliku količinu sjemena. Boja sjemena varira od bijele do crne, a najkvalitetnije ulje se dobija iz bijelih sjemenki.

Jedan pogled na nutritivni sastav susama otkriva prepunu riznicu hranjivih sastojaka. Među nutrijentima se ističu dva jedinstvena spoja: susamin i susamolin. Ovi spojevi pripadaju grupi dijetalnih vlakana zvanih lignani, koji imaju svojstvo snižavanja holesterola i krvnog pritiska, te povećavaju nivo vitamina E. Susamin takođe štiti jetru od oksidativnih oštećenja. Sjemenke su bogate bjelančevinama i sadrže sve esencijalne aminokiseline, a naročito su bogate metioninom. Sadrže 45-60 odsto ulja koje se cijedi za upotrebu u kuhinji, a njegova vrijednost je u tome da ulje unutar sjemenki predstavlja mješavinu estera glicerola s oleinskom i linolenskom kiselinom. Ulje sadrži vitamine A, B1, B6 i E. Susam se preporučuje uzimati uz hranu kao što su žitarice ili mahunarke kojima poboljšava aminokiselinski sastav.

Ljekovito djelovanje

Biljka susama tradicionalno se upotrebljava za liječenje raznih nečistoća na koži, a za unutrašnje liječenje kao laksativ i tonik. Listovi djeluju adstrigentno, bogati su sluzavim sastojcima, te se rado upotrebljavaju u liječenju dječjih tegoba kao što su: kolera, dijareja/proljev, dizenterija, katar i tegobe s mjehurom. Korijen biljke se tradicionalno upotrebljava u liječenju astme i kašlja.

Antioksidativno djelovanje susamova ulja možemo slobodno porediti s maslinovim uljem. Uvrštavanjem susamovog ulja u svakodnevnu upotrebu sprečavamo posljedice autointoksikacije, uništavamo slobodne radikale, a ono je ujedno i antioksidant masnih kiselina. Sprečavamo nastanak tvrde stolice, bakterije i gljivice u organizmu i na koži, razne kožne tegobe, podstiče rad kožnih hormona, te štiti kožu od sunčevih zraka, liječi suvu i štiti osjetljivu kožu, naročito kod pušača, jača prokrvljenost, smanjuje ožiljke...

Susamovo ulje odlično je za masažu, kod ukočenih zglobova, vrata, glavobolje i reume. Ovo ulje pomaže i u liječenju jetre, želuca i crijeva, bubrega i mjehura, slabog rasta kose, osteoporoze te karijesa. Sjemenke susama su dobar izvor vitamina E, pa se preporučuju dojiljama za jače lučenje mlijeka i djeci u razvoju.

Sjeme susama višestruko je korisno za zdravlje, jača živce, podstiče rad srčanog mišića, suzbija gnojenje i ekceme, stvara odbrambene materije protiv raka, uništava gljivice, te se upotrebljava u dijeti kod dijabetesa. Izvana se takođe upotrebljava susamovo sjeme, i to kod tegoba s hemoroidima i raznim čirevima.

Zapadna narodna medicina upotrebljava susam kao adstrigent, antioksidans, antianemik, diuretik i tonik, za jače izlučivanje mokraće, pojačavanje mlijeka kod dojilja...

Recepti

Čaj od listova susama

U pola litre vode staviti dvije supene kašike suvih listova. Vrućom vodom prelijemo bilje, poklopimo da odstoji pola sata i procijedimo. Pijemo tokom dana umjesto vode, nezaslađeno.

Protiv zatvora i konstipacije

Dvije supene kašike sjemenki pomiješamo s dvije supene kašike meda i pojedemo. Uzimamo dva do tri puta tokom dana.

Protiv osteoporoze

Prepržimo dvije do četiri supene kašike sjemenki i jedemo tokom dana pomiješano s hranom.

Susam rolat

U posudu stavite četiri kašike meda, 100 g margarina, 50 g čokolade i 100 g šećera u prahu. Otopite na laganoj vatri. Propržite 200 g susama i 100 g sjeckanih oraha i dodajte u masu. Izmješajte kutlačom da se masa izjednači. Ostavite da se ohladi i oblikujte u rolat. Sjecite na tanke kolutove.

Bijela susam salama

Sastojci: 300 g susama, 400 g rahatlokuma, 200 g sitno sjeckanih žele bombona. Susam ispecite, rahatlokume dobro izgnječite da postanu glatka masa, a zatim u to dodajte ispečeni susam i dobro sjedinite masu. Podijelite na tri dijela. Na masnom papiru oklagijom rastanjite jednu lopticu. Uz ivicu pospite sitno sjeckane žele bombone i lagano savijte salamu. Kada se dobro stegne, isjecite na kolutiće.