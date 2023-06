Treba li držati klimu uključenu tokom noći?

Posljednjih nekoliko dana, imamo vrlo visoke temperature zbog toplotnog talas. Maksimalne temperature dosežu čak 36 stepeni Celzijusa, a noći su posebno teške za spavanje zbog vrućine.

Mnogi ljudi pokušavaju da rashlade prostor paljenjem klima uređaja na 20 stepeni, čak i ako je napolju 15 stepeni toplije. Klime rade neprekidno danju i noću. Stručnjaci su iznijeli svoje mišljenje o tome da li je sigurno spavati s uključenom klimom.

Ljekari upozoravaju da to nije zdravo i da je važno prilagoditi temperaturu tako da razlika između unutrašnjosti i spoljnog vazduha ne prelazi nekoliko stepeni, najviše do osam. Ali, kako situacija nije bolja ni tokom večeri, mnogi se pitaju kako rashladiti svoje prostorije, a istovremeno izbjeći ukočenost mišića sljedećeg jutra.

Treba biti oprezan

Dr. Biserka Obradović objasnila je za Pink načine za hlađenje prostora i pojasnila zašto nije preporučljivo ostavljati klimu uključenom tokom noći, čak i ako je temperatura noću nepodnošljiva.

„Nije preporučljivo spavati s upaljenom klimom u spavaćoj sobi, ali je važno rashladiti prostorije pre spavanja. Možete koristiti klima uređaj koji se nalazi u drugoj prostoriji ili rashladiti spavaću sobu ako se u njoj nalazi klima uređaj, a zatim ga isključiti“, rekla je.

Važno je da klima uređaj ne radi cijelu noć u prostoriji u kojoj spavate, ali je prihvatljivo ako se nalazi u drugoj prostoriji, a hladan vazduh dopire do spavaće sobe.

„Ako imate klima uređaj u spavaćoj sobi, rashladite ceo stan pre spavanja i zatim isključite uređaj. Ako slučajno zaspite, možete se probuditi s ukočenim mišićima, a oko 90 posto ljudi koji se suoče s tim simptomima moraju potražiti medicinsku pomoć. Ovo pravilo važi i za bebe i osobe s hroničnim bolestima. Takođe, važno je održavati čistoću klime“, objasnila je dr. Obradović.

Jedna stvar koju mnogi zaboravljaju je redovno čišćenje klime, što je izuzetno važno. Neočišćena klima može izazvati probleme poput astme kod osjetljivih grupa kao što su astmatičari i djeca, ali može uticati i na zdrave osobe.

„Prvo, važno je redovno čistiti klima uređaj jer može sadržavati bakterije koje mogu izazvati upalu pluća. Takođe, ne bismo smeli da držimo veliku temperaturnu razliku. Razlika u temperaturi trebalo bi da bude samo nekoliko stepeni. Takođe, mnogi žele da rashlade prostor ispod 20 stepeni, ali to nije zdravo iz nekoliko razloga. To nije prirodna hladnoća, a strujanje vazduha u spavaćoj sobi može uticati na različite delove tela. Klima stvara vrstu promaje, što je strujanje vazduha na ograničenoj površini, što često dovodi do upale mišića i ukočenosti zbog direktnog delovanja klime na telo“, objasnila je dr. Obradović.

Da bi prostor bio hladniji tokom dana, važno je rano ujutro rashladiti prostorije i pustiti svjež vazduh unutra. Tokom ostatka dana, temperatura u prostoriji ne bi trebalo da bude niža od 22 stepena. Prije spavanja, treba rashladiti prostorije i isključiti klima uređaj, prenosi Krstarica.