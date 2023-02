Trend sedamdesetih u enterijeru: Svježina i razigrana energija u domu

Spoj zemljanih boja i šarenih detalja ponovno je pronašao svoj put, a era diskoklubova i boho stila ponovo je uplovila u različite aspekte života, pogotovo u modi.

No, 70e godine pronašle su svoj put i u sferu dizajna enterijera. Brojni dizajneri enterijera inspiraciju crpe upravo iz ovih vremena, koje je označilo veliki prelaz od minimalističkog uređenja prema eklektičnom stilu koji izgleda savršeno.

Sedamdesete su bile vrijeme promjena i revolucija u svijetu dizajna enterijera. Ovo doba donijelo je hrabar i jedinstven pristup uređenju, koji je ostavio trajan uticaj na industriju. Stil uređenja u 70im bio je usmjeren na prihvatanje odvažnih i živih boja, geometrijskih uzoraka i mješavine tekstura i materijala.

Enterijeri inspirisani 70im godinama mogu se veoma lako postići. Već uklapanjem nekoliko detalja koji odskaču šarenilom i boho stilom može se postići efekt podizanja cijele prostorije.

Do takvog prostora se najlakše može doći tepisima u boho stilu s resicama, te šarenim uzorcima i bojama koje odskaču. Takođe, pletene košare, taburei, stolići sve to je veoma jednostavno uklopiti u svaku prostoriju, a prirodni materijali definitivno će odavati utisak smirenog enterijera u kojem se možete opustiti. Upravo je povratak prirodnih materijala kao drvenih greda, masivnog parketa i drvene stolarije ono što bi se moglo najviše okarakterisati kao povratak 70ih godina, ali i povratak prirodi. Upravo to je i bila jedna od popularnijih filozofija tog vremena.

Stručnjaci za dizajn enterijera imaju i objašnjenje zašto se trend koji je obilježio 70e godine vratio na velika vrata kad je dizajn u pitanju. Budući da smo posljednje dvije godine iskusili svijet i ograničenja kakve prije nismo mogli ni zamisliti, mnogo ljudi je počelo provoditi mnogo više vremena u "svoja četiri zida". Tada se krenulo razmišljati o tome kako prostor u kojem odjednom provodimo toliko vremena učiniti ugodnijim i umirujućim. Odgovor je bio upravo trend uređenja koji je vladao 70ih. Iako se na prvi pogled može učiniti pomalo eklektičnim, činjenica je da je svaki detalj u ovom tipu uređenja enterijera zamišljen kako bi prostor učinio udobnim. A to je ono čemu su ljudi počeli težiti.

Priroda kao suprotnost haotičnim vremenima

Jedna od najistaknutijih karakteristika stila uređenja 70ih bila je njegova upotreba hrabrih i živih boja. Paleta boja ovog doba bila je inspirirana prirodom, a zemljani tonovi poput avokado zelene, vibrantne narančaste i boje senfa bili su popularni izbori. Svjetlije boje poput električno plave, ružičaste i svjetlocrvene takođe su se često koristile za dodavanje osjećaja uzbuđenja i energije u unutrašnje prostore.

Geometrijski uzorci

Geometrijski uzorci bili su još jedan element koji je definisao stil uređenja 70ih. Cikcak pruge i apstraktni dizajn često su se koristili za tapete, presvlake i druge ukrase. Ova geometrijska tema prenesena je i na dizajn namještaja, s mnogim komadima sa zakrivljenim linijama i jedinstvenim oblicima koji su unutrašnjim prostorima dodali osjećaj hirovitosti i razigranosti.

Teksture

Sedamdesete su takođe bile doba koje je prihvatilo mješavinu tekstura i materijala u dizajnu enterijera. Dlakavi tepisi bili su popularan izbor za podove, dodajući prostoriji ugodan i taktilan element. Prirodni materijali kao što su drvo, pruće i ratan često su korišteni u dizajnu namještaja, dajući osjećaj topline. Postojao je i trend korištenja metalnih materijala, poput mesinga i hroma, za dodavanje daška glamura i sofisticiranosti unutrašnjim prostorima. Moderni materijali 70ih godina bili su, baš kao i danas, metali zlatnog i srebrnog sjaja, drvo, koža i staklo, posebno ručno obrađeno, zemljane boje i povratak terakote nakon dugo vremena, sve to nešto govori. Sve te sitnice simbolišu želju za povratkom prirodi.

Zelena oaza u domu

Sedamdesete su takođe stavile snažan naglasak na ugradnju prirodnih elemenata u unutrašnje prostore. To je uključivalo korištenje biljaka i cvijeća kao ukrasnih naglasaka i integraciju prirodnih materijala poput kamena i drveta u uređenju prostora. Ovaj fokus na prirodu odražava rastuće zanimanje za zaštitu okoline i održivost, koje je uzimalo maha tokom tog razdoblja, a sve češće uzima maha i u današnjem vremenu. Stoga ne čudi da polako ponovo prihvatamo stil 70ih u uređenju enterijera. Sve u svemu, stil uređenja 70ih bio je jedinstveno i uzbudljivo vrijeme u dizajnu enterijera. Svojom hrabrom upotrebom boja, geometrijskih uzoraka i mješavinom tekstura i materijala ovo doba je unijelo svježu i razigranu energiju u prostore koja i danas odjekuje među dizajnerima i vlasnicima kuća.