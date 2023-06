Trikovi za suočavanje s ljetnim vrućinama

Ljeto se bliži, a sa njim i tropske temperature koje vrlo brzo dom pretvore u saunu. Bilo da živite u kući ili u stanu, glavno pitanje je kako rashladiti dom i obezbijediti ukućanima optimalnu svježinu vazduha?

U rashlađenim prostorima je i znatno ugodnije boraviti, a donosimo vam nekoliko savjeta koji će vam pomoći da to postignete bez uključivanja klimauređaja.

1. Spustite roletne i zatvorite vrata

Zimi vam često služe da se hladnoća (barem kad se smrači i tokom noći) ne uvlači toliko u kuću, roletne ljeti imaju obrnutu funkciju da se spriječi dotok topline kroz velike staklene površine. Stoga ih je potrebno zamračiti, bilo da imate roletne ili žaluzine. Učinite to naročito između 12 i 16 časova kada je sunce najjače, posebno na prozorima okrenutima prema jugu i zapadu.

Zatvorena vrata soba takođe će vam pomoći da vaša kuća bude hladnija. Tako se sprečava širenje toplinskih struja kroz kuću, posebno ako više topline ulazi s jedne strane nego s druge. Zatvorena vrata djelovaće kao barijera protiv topline.

2. Navucite zavjese

Zavjese oplemenjuju svaki prostor i čine ga ugodnijim, te daju privatnost. No, one imaju i izolacijsku funkciju koja može pomoći da toplina malo manje ulazi u kuću. Što su zavjese gušće ili tamnije, to bolje.

3. Prva stvar u danu: provjetrite prostor

Kada je vruće i u prostoriji nedostaje vazduha, prvo što treba učiniti je otvoriti prozor i(ili) balkonska vrata. No, to je posve pogrešno u vrijeme kad su najveće vrućine. Ako želite provjetriti prostor, učinite to kada su temperature niže. Dakle, ujutro dok nema sunca. Zato širom otvorite prozore cijele kuće barem 15 minuta kako biste obnovili vazduh unutra i pustili da on cirkuliše.

4. Noću otvorite prozore i vrata

Kada padne noć, neka povjetarac kola vašim domom. Iako su temperature još uvijek malo visoke, biće ipak niže nego danju, a osim što ćete se bolje odmoriti i naspavati, obnoviće se i vazduh u cijeloj kući.

Isto tako, čak i ako se u spavaćoj sobi tako gubi privatnost, preporučujemo da sva vrata kuće držite otvorena. Tako će vazduh slobodnije cirkulisati.

5. Osvježite dom ljetnim tekstilom

Ako je presvlaka na vašoj garnituri jako vruća, od debele tkanine ili kože, sjedenje na njoj biće mučenje. Možete staviti tanji prekrivač od pamuka ili lana jer su to tkanine koje mnogo bolje dišu i mogu regulisati temperaturu. Ako nemate takav prekrivač ili deku, možete koristiti plahtu od jednog od ovih materijala. One koje morate izbjegavati su poliester ili bilo koja druga sintetička vlakna. I učinite isto s posteljinom. Iako je pamučna posteljina muka za peglanje, ona je najbolja opcija za ljeto. I, ako vaš madrac ima zimsku i ljetnu stranu, neka bude na pravoj.

6. Biljke pomažu, i to puno!

Bez obzira na to imate li ili nemate uspjeha s uzgojem sobnom bilja, ne dajte se smesti, nego ipak nabavite koju vrstu. Biljke pomažu da osvježite prostor u vašem domu, snižavajući temperaturu u unutrašnjosti i do pet stepeni. Postoje sobne biljke koje je vrlo lako njegovati i koje će vam pomoći da malo snizite sobnu temperaturu. One s velikim zelenim listovima, kao što su monstera ili adamovo rebro, areka ili difenbahija su najbolji izbor. A kada ih zalijevati? U idealnom slučaju, učinite to kasno tokom dana ili vrlo rano ujutro, prije nego što sunce previše zagrije. Tako će isparavanje vode poslužiti za osvježavanje okoliša i osiguravanje vlage.

7. Nabavite ventilator

Iako ventilatori ne nude svjež vazduh nego pomažu da on cirkuliše prostorom, oni ipak pomažu da se smanji temperatura u interijeru. Trik za rashlađivanje vazduha je postavljanje posude s ledom ispred ventilatora. Nije kao klimauređaj, ali će pomoći!

8. Izbjegavajte uključivanje električnih uređaja

Rerna, mašina za posuđe i vešmašina su uređaji koji ispuštaju puno topline kada se koriste. Zato je bolje da ih ovih dana izbjegavate i da ih, ako je moguće, stavite u pogon noću.

9. Hodajte bosonogi i spavajte otkrivenih stopala

Jeste li znali da su stopala vrlo osjetljiva na temperaturu? Stoga je idealno da kod kuće hodate bosi. Skinite cipele i čarape prilikom ulaska u kuću. Osim što će vam biti ugodnije, neće vam biti tako vruće. Isto tako, kada idete u krevet, ostavite donji dio nogu, naročito stopala, nepokrivenima. Pomoći će vam u regulaciji tjelesne temperature.