Tulipanima iskažite nježna osjećanja, zumbulima zahvalnost

Proljeće je sve bliže, dani su sve duži, a proljećnog cvijeća na tržnicama sve je više. Tulipani, zumbuli, irisi te narcisi u žarkim, žutim i snježnobijelim tonovima ponaosob ili uklopljeni u raznobojne bukete idealan su ukras za naše enterijere, a možemo ih i poklanjati te u nastavku pogledajte mali vodič kroz simboliku najpopularnijih proljećnih vrsta cvijeća.

Tulipan

Iako se danas bogati buketi tulipani prodaju po visokim cijenama te je ovo raznobojno cvijeće vrlo traženo, sama simbolika tulipana poprilično je skromna. Simbolika tulipana u evropsku kulturu došla je iz Persije, gdje je ovo cvijeće oduvijek bilo vrlo cijenjen ukras vrtova, a pjesnici su ga slavili kao simbol ljepote, ljubavne uznesenosti i neutješne čežnje. Tulipanov cvijet je u obliku čašice te je zbog toga u pjesništvu opjevan kao simbol pune čaše ljubavnog zanosa.

Kao i kod drugog cvijeća, i tulipani imaju različita značenja, zavisno od boje. Tako crveni tulipani simbolizuju ljubav, dok su žuti rezervisani za prijateljstvo. Ako vam neko pokloni ljubičaste tulipane, to znači da vam je vjeran, a ako pak dobijete bijele tulipane, oni simbolizuju praštanje. Roze tulipani su simbol nevinosti i čistoće, a uopšteno se smatra kako ovo prepoznatljivo cvijeće iz Nizozemske predstavlja nježna osjećanja.

Zumbul

Osnovna simbolika ovog cvijeta pastelnih boja je vjernost, upornost i neprekidnost, a mnogi kažu da je njegova skrivena poruka "voliš li me", jer se smatra da njegov opojni miris pomaže da čak i najhladnija osoba otvori svoje srce i osjeti ljubav.

Sam naziv ovog cvijeta doslovno znači plavo zvono, iako se smatra da je izvedeno od imena grčkog pastira Endimiona u kojeg se zaljubila boginja mjeseca Selena. Neki smatraju da je simbolika ovog cvijeta povezana s pastirom koji posjeduje vječnu mladost, dok lijepa boginja silazi svake noći kod njega kako bi ga poljubila. Od tuda potiče i ona negativnija simbolika zumbula koja u sebi nosu poruku tuge.

Uopšteno, smatra se i da je osnovna simbolika zumbula - poniznost. Ovo tumačenje je povezano sa samim izgledom cvjeta (tzv. obješeno zvono) koji asocira na osobu pognute glave. Međutim, upravo u ovoj slici se nazire i simbol duboke zahvalnosti pa i vječne ljubavi i obavezivanja na trajnu posvećenost.

Iris

Prelijepi cvijet irisa rasprostranjen je čitavom zemaljskom kuglom, a od pradavnih je vremena ljude fascinirao svojom nježnom ljepotom. Stari Egipćani poštovali su ga kao božanski i kraljevski simbol, a u grčkoj mitologiji postoji priča o boginji Iris ili Iridi, koja je raznobojnom dugom šarala s visina, prenoseći poruku bogova na Zemlju. Tamo gdje bi duga dotakla zemlju, izrastao je cvijet, svaki put druge boje.

Njegov naziv perunika potječe iz slovenske mitologije od staroslavenskog boga Peruna i njegove žene boginje Perunike. Prema drevnim pričama, kada bi munje boga Peruna udarale su zemlju, ostavljale su iza sebe perunike raznih boja.

Boje irisa imaju posebnu simboliku, pa tako ljubičasti simbolizuje mudrost i pozdrave, plavi nadu i vjeru, onaj žute boje simbol je strasti, dok bijeli predstavlja čistoću i nevinost.

Narcis

Ovaj proljećni cvijet koji se već može kupiti na tržnicama dobio je ime prema Narcisu, liku iz grčke mitologije. Kako kaže legenda, Narcis je živio u grčkom gradu Tespiji, u Beotiji. Bio je prelijepi mladić. Jednog dana, dok je bio u lovu, vidjela ga je i u njega se zaljubila nimfa Eho. Nakon što ju je odbio i na taj način slomio joj srce, Eho je zatražila od Nemezide, boginje pravedne kazne, da i njega kazni jednakom patnjom. To je i učinila. Jednog dana, žedan nakon lova, Narcis se nagne nad vodu, te stojeći tako nad vodom, u vodi ugleda svoj odraz i istog trena se zaljubi. Ali, što je više pokušavao zagrliti sebe, to se više razočaravao i patio zbog toga, jer je shvatio da je to nemoguće.

Vječno odvojen od objekta svoje ljubavi, samog sebe, on prvi put doživi tugu. Legenda kaže da je od boli umro na obali, te se u trenutku smrti preobrazio u cvijet. Oni koji su tražili njegovo tijelo pronašli su samo taj cvijet i nazvali ga - Narcis.