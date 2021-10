U dom dekoracijama unesite jesenju čaroliju

Jesen je najkoloritnije doba godine. Zbog toga je i najinspirativnije za dekorisanje životnih prostora.

Ako želite da u svoj dom unesete dašak jesenje atmosfere, divne boje, od zlatnožute do bakarne i smeđe, možete to da učinite bez mnogo truda i ulaganja. Dovoljno je samo da izađete u prirodu, pustite mašti na volju i uzmete ili uberete sve što vam se dopada. Ukrasi su svuda. Šišarke, bundeve, lišće, grančice, plodovi poput jabuka, kukuruza, kestena, sve to može da uljepša stolove, police, zidove.

Donosimo vam nekoliko kreativnih ideja, koje ne morate slijepo slijediti.

Svijećnjaci

Izdubite šarene ukrasne tikvice i ubacite u njih svjećice, kako biste dobili unikatne svećnjake koje je zapravo dizajnirala priroda. U svijećnjak možete pretvoriti i najjednostavniju staklenu čašu, a potrebne su vam samo grančice ili suvi listovi. Pomoću ljepila ili silikona zalijepite lišće ili grančice oko čaše, ali obratite pažnju da ih plamen ne dohvati.

Vijenci

Šareni kukuruz je sam po sebi ukras, a od njegovih klipova može se napraviti i efektan jesenji venac, a na isti način mogu se uplesti i suvi listovi kukuruza. I šišarke i žirevi mogu poslužiti kao materijal za izradu jesenjeg ukrasnog vijenca. Što su raznovrsniji oblici i veličine plodova, to je vijenac efektniji.

Ukrasne korpe

Korpa puna šišarki u kombinaciji sa lampicama čini neobičan i upečatljiv ukras za dom. I staklena zdjela puna kestenja može biti jako efektna, čak i ona puna žita, a u nju se uvijek može staviti osušena trava ili cvijeće.

Dekoracije za sto

Ništa neće osvježiti sto kao buket svježeg jesenjeg cvijeća. Suncokreti i peruanski ljiljani su idealni i trajaće u vazi duže od sedam dana. Kako bi cvijeće ostalo što duže svježe, uklonite lišće ispod vode, a vodu mijenjajte svaki treći dan. Sto je moguće dekorisati i drugim plodovima jeseni, malim tikvicama, "neuredno" prosutim kestenjem ili suvim lišćem.