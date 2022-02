Uklonite kamenac na najjednostavniji način uz samo dva sastojka

​Nisu vam potrebne hemikalije ni skupi proizvodi.

Grejpfrut sadrži niz esencijalnih vitamina i minerala. Hranljive materije koje grejpfrut sadrži mogu pomoći u održavanju zdrave kože i sjajan su saveznik u procesu gubitka težine.

Ovo voće je porijeklom sa Barbadosa, a ime je dobilo po tome što raste u grozdovima.

Ali osim nevjerovatnih benefita po zdravlje, grejpfrut se pokazao odličan i u skidanju naslaga kamenca i nataloženog sapuna u kuhinji i kupatilu.

Kako očistiti grejpfrutom kamenac?

Uzmite grejpfrut i iscijecite ga na pola. Potom stavite so na isječenu polovinu.

Budite oprezni: koristite sitnu so kako ne bi došlo do oštećenja površina! So pospite i po površinama koje namjeravate da očistite - po kadi ili lavabou, a potom uzmite polovinu po kojoj ste posuli so i krenite da ribate površine. Tokom ribanja pritiskajte polovinu grejpfruta kako bi se ispuštao njegov sok. Nakon završenog ribanja, isperite mlakom vodom dijelove koji ste prešli, prenosi Magazin.