Unikatna radnja u Banjaluci oaza neobičnih biljaka i dobrih savjeta

Poznati slikar Mark Šagal je svojevremeno rekao da je umjetnost neprestani pokušaj takmičenja s ljepotom cvijeća - i nikad ne uspijeva. A da ljepota koju cvijeće ima prelazi granice onoga što smo dosad navikli pokazala je dvadesetpetogodišnja Anja Stambolić, koja je u svojoj radnji pod imenom "Pot" odlučila napraviti najraznovrsniju ponudu neobičnih biljaka i potpuno drugačiji koncept cvjećare.

Po zanimanju inženjer poljoprivrede, Ana je u ovaj svijet ušla prvenstveno iz ljubavi prema biljkama i njihovom uzgoju, a potom se i javila želja za stručnim usavršavanjem.

"Znanje stečeno na fakultetu mi danas znači zbog poznavanja fiziologije biljaka i njihovog funkcionisanja, shvatanja uslova i svega drugog potrebnog za uspješan uzgoj", ističe Ana, koja osim zanimljive ponude u "Potu" svim mušterijama nudi i savjete, jer, kako priča, sve što radi potiče prvenstveno iz ljubavi prema ovom poslu.

"Kao veliki zaljubljenici, suprug i ja smo često tragali za neobičnim biljkama, ali i saksijama, te nas je često razočaravala jednolična ponuda sobnih biljaka u našem gradu. Nažalost, to su najčešće bile neke uobičajne vrste - kaktusi, orhideje, dracene i pomalo dosadne saksije, naravno jednobojne. Ideja se formirala nekoliko godina, razmišljali smo o tome šta sve možemo ponuditi, po čemu se razlikovati od drugih i tako smo došli do zaključka da se nećemo baviti rezanim cvijećem, buketima i sl. što ima niz prednosti, a jedna od njih je ta što time nismo etiketirani kao cvjećara", ispričala je Ana za "Nezavisne".

Danas ima za cilj da "Pot" bude prva pomisao kada neko poželi kupiti sobnu biljku. "Želja mi je da se bavimo projektima ozelenjavanja poslovnih prostora i domova, sve na jednom mjestu - biljke, saksije i sadnja. Radimo na tome da dignemo svijest o važnosti zelenila u zatvorenim prostorima. U budućnosti planiramo kroz edukacije olakšati uzgoj i održavanje biljaka posebno onima koji kažu da im i kaktus ugine", ispričala je o svojim planovima.

Pored biljaka i dekorativne keramike, u "Potu" se mogu pronaći i dekor za uređenje enterijera, razne figure, skulpture, vaze, ukrasni jastuci, a mušterije su uvijek dobrodošle po savjete za njegu biljaka.

Iako se u njihova četiri zida kriju biljke za koje su mnogi mogli samo sanjati da imaju u svojim domovima, Ana ih je učinila dostupnijim nego ikad. Ističe da sve one dolaze iz Nizozemske, a mreža od uzgajivača do krajnjeg kupca je dosta dobro razvijena.

"Sve što postoji na nizozemskoj berzi može se poručiti, roba se čeka sedam do deset dana, što je poprilično brza isporuka. Ovo važi za sve biljke, čak i one rijetke, pa ne bih rekla da je teško doći do njih, mislim da je veći problem visoka nabavna cijena, koja je ipak opravdana po mom mišljenju zbog zahtjevnog uzgoja", priča ona.

Iako je stručna na ovom polju dodaje, da sa svakom novom vrstom dolaze i nova pitanja koja se tiču održavanja te je potrebno konstantno učenje.

"Iskustvo daje najbolje lekcije, ali se služim i internetom, forumima, društvenimm mrežama. Mnogo toga sam naučila i kroz razgovor s mušterijama. Kao što sam prethodno spomenula, rado dajemo savjete o održavanju biljaka, kako onih koje imamo u radnji tako i onih koje mušterije već posjeduju. Često pričamo o zalijevanju, prihranjivanju, presađivanju, ali razmjenjujemo i iskustva", ispričala je Ana.

Sve ovo jasan je znak da "Pot" nije obična radnja u koju dođete da kupite cvijeće, već je zaokružena priča s jedinstvenim pečatom, a ljubav koju Ana i njen suprug ulažu u svoj mali biznis je nevjerovatna.

"Od početka nam je najvažnija prezentacija 'Pota' prema mušterijama i na društvenim mrežama. Usluga mora biti kvalitetna, ponuda raznovrsna kao i sadržaj koji plasiramo, tako da se najviše na te stvari fokusiramo. Naravno, ništa čovjek ne može postići sam, pa je podrška porodice i prijatelja neophodna. Tu su i za pohvale, ali i za kritike", dodala je Ana.

Iako je među ljudima uvriježeno mišljenje da su neobične biljke zahtjevne za održavanje, Ana to objašnjava činjenicom da zahvalna biljka nije ona koja se rijetko zalijeva, već ona koja je otporna na štetočine i bolesti.

"Ove uslove ispunjavaju zamiokulkas, sanseverije, dracene, osim njih odlično su se pokazale euforbije i aglaoneme. Za početnike savjetujemo ove vrste zbog njihove jednostavnosti održavanja", predložila je ona.

S obzirom na to da svi pokušavaju biljkama da oplemene prostor u kojem borave, te su biljke postale i neizostavan dio radnog prostora, Ana je savjetovala da su se u kancelarijskim prostorima odlično pokazale palmice šamadoree, satifilumi, singonijum, razne puzavice vrste epipremijum, a oni hrabriji bi mogli da se u svoj radni prostor unesu pokoju kalateu.