Uzgojite ananas kao ukrasnu sobnu biljku

Ananas je zaista zanimljiva tropska vrsta koja se na našem podneblju uzgaja isključivo kao ukrasna biljka. Međutim, u Meksiku i ostalim tropskim predjelima Južne Amerike postoje velike plantaže gdje se u komercijalne svrhe uzgaja ova egzotična voćna vrsta. Iste takve plantaže mogu se sresti i u tropskim područjima Afrike i Azije.

No, ne treba da živite u tropskom okruženju ili da imate staklenik da biste uzgajali ananas u zatvorenom prostoru, a oni koji ga imaju kažu da je vrijedan truda, a u nekim se zemljama čak smatra simbolom gostoljubivosti i dobrodošlice.

- Uzgoj u kućnim uslovima:

U prodavnici kupite ananas koji je zreo i ima zdrav vrh s puno zelenih listova. Oštrim nožem odrežite vrh ananasa, uz krunu biljke.

Odrežite i plodove koji se drže za krunu kako biste spriječili truljenje, pa ogulite nekoliko donjih listova s baze krune da otkrijete dio korijena i male izbočine koje su zapravo mlado korijenje koje će izrasti u novu biljku. Odvojite korijen i pustite da se odrezani kraj osuši.

To može potrajati nekoliko dana. Kad je donji dio vrha ananasa suv na dodir, možete ga staviti u lonac sa zemljom, idealno bi bilo da je zemlja kisela i dobro drenirana, kako bi se izbjegao rizik od truljenja korijena.

- Koliko vode i sunčeve svjetlosti treba biljci ananasa:

Tlo treba održavati lagano vlažnim dok se korijenje ne razvije, za što može proći i do dva mjeseca. Kako biste smanjili mogućnost gubitka vlage iz biljke, stavite je u veliku, prozirnu plastičnu vrećicu koju možete labavo zatvoriti na vrhu. Plastična vrećica održava visoku vlažnost dok biljka pušta svoje korijenje. Stavite je u prostoriju s jakim svjetlom, no ne na direktnu sunčevu svjetlost. Nakon što biljka pusti korijenje, možete je presaditi u veći lonac, koristeći istu zemlju. Postavite biljku na područje koje dnevno prima najmanje šest sati jake indirektne sunčeve svjetlosti. Zalivajte je tek kada se tlo osuši i gnojite dva puta mjesečno gnojivom za sobne biljke. Ljeti je možete staviti i na otvoreno, ali sjenovito područje, no moraće prezimiti u zatvorenom prostoru. Nakon otprilike godinu dana biljku ananasa treba da premjestite u veću posudu, a mogu proći i tri godine prije nego dobijete plod, pa budite strpljivi. Ipak, taj ananas neće biti velik kao onaj iz trgovine i više je kao ukras.