Uzgojite grandioznu penjačicu koja vrt pretvara u čaroliju

Glicinija je bogato cvatuća drvenasta penjačica, mnogo popularnija nego što ste možda mislili. Naime, po ovoj biljci ime je dobila jedna od najpoznatijih izmišljenih ulica na svijetu, Wisteria Lane (wisteria je engleski naziva za gliciniju), u kojoj su živjele junakinje serije "Očajne kućanice".

Wisteria Lane bila je puna glicinija, a želite li da krasi i vaš vrt ili okućnicu, donosimo savjete za uzgoj ove očaravajuće biljke, koja je najljepša upravo od aprila do juna jer tada rastu njeni cvjetni grozdovi dugi od 15 do 30 centimetara.

1. Glicinija je vanjska biljka kojoj treba dosta svjetla i najbolje napreduje na punom suncu.

Pri sadnji gliciniju je potrebno staviti na položaj gdje će biti zaštićena od vjetra. Sadi se u rahlom tlu siromašnom vapnom. Gliciniji je važno osigurati vrlo čvrst potpor po kojem će se penjati te ju treba usmjeravati da se penje putem kojim želite, a to ćete postići tako da biljku na željeni način privežete, ističe Mira Bosno, arhitektonska tehničarka.

Glicinija je idealna za prekrivanje sjenica, metalnih struktura ili ograda te je lijep ukras pročelja kuća i garaža. No treba imati na umu da se, ako ju redovno ne orezujete, može pretvoriti u invazivnu penjačicu koja će uništiti čak i metalnu armaturu.

2. Glicinija se najčešće razvija reznicama.

Može se uzgojiti i iz sjemena koje se nalazi na plodu mahune, ali tada do prve cvatnje može proći i više od 10 godina. Kada se razvija reznicama, to se radi tako da se odabere zdrav izdanak i odreže na dužinu od petnaestak centimetara. Reznicu treba zasaditi u kompost i redovno prskati listove te paziti da se kompost ne isuši.

Reznice koje su uzete u rano proljeće mogu se zasaditi na otvoreno u jesen, a one kasnije se mogu presaditi u proljeće, no moraju prezimiti u zatvorenom prostoru.

3. Gliciniju je potrebno orezivati da bi bujno cvala.

Cvjetovi glicinije ostavljaju sjeme koje je smješteno u mahune. Glicinija cvjetne pupoljke razvija u blizini baze rasta prethodne godine, tako da orezivanjem u rano proljeće cvijet dolazi do izražaja. Sredinom ljeta treba ju ponovo orezati za trećinu izraslog dijela i još jednom u jesen, opet za trećinu. Glicinija se podrezuje i orezuje ručnim makazama.

Glicinija može narasti i do 20 metara u visinu te 10 metara u širinu, a da bi dostigla svoju punu veličinu, potrebno joj je čak do 20 godina. Njena stabljika s godinama odrveni.

4. Glicinija cvjeta u proljeće, prvo se pojave cvjetovi pa tek nakon toga listovi.

Glicinija može cvjetati još dva-tri puta tokom godine, sredinom ljeta i krajem jeseni. Cvjetove zamjenjuju baršunaste mahune dužine 10 do 17 centimetara koje traju do zime. Cvjetovi nekih vrsta izuzetno su ugodnog mirisa, a posebno dolaze do izražaja ako je biljka posađena na pergole, odnosno tende. Kineske i japanske vrste cvjetaju tek nakon pet do sedam godina, dok američke vrste, koje su manje robusnog rasta, cvjetaju već u drugoj godini.

Glicinije su rod cvjetajućih biljaka iz porodice mahunarki koja uključuje deset vrsta drvenastih penjačica porijeklom iz istočnog SAD-a, Kine, Koreje i Japana. Uglavnom su plavoljubičaste, boje lavande, purpurne, roza, boje sljeza ili čisto bijele.