Zaboravite na zidove i biljkama organizujte prostor

Komadi namještaja koji odvajaju dijelove sobe jednako su korisni u manjim i većim domovima. Ako imate manjak prostora pa u istoj sobi treba da organizujete mjesto za rad i odmor, komadi koji će vizuelno odvojiti prostor vrlo su važni. Posebno je to često u današnje vrijeme kad mnogi rade od kuće a posebna radna soba ne postoji.

U većim sobama to je puno lakše, ali u manjim je to prava umjetnost. Naime, komadi koji odvajaju mogu biti premasivni te dati kontraefekat i tako zagušiti prostor, čineći ga vizuelno manjim.

Upravo tu dolaze biljke - one su pravi odabir koji možete iskoristiti u tim situacijama da vizuelno odvojite prostoriju. To možete napraviti na više načina, a koji god odaberete biće puno bolji izbor od masivnih polica i ormara. Biljke će svakom komadu namještaja, ali i prostoru dati dodatnu prozračnost i definitivno neće vizuelno smanjiti sobu niti je "zatvoriti".

Ovaj način ukrašavanja i pregrađivanja prostora posebno je raširen u skandinavskim zemljama. Kratko ljeto i malo sunčeve svjetlosti ljude prisiljavaju da svoj stambeni prostor ispune zelenilom i da zelene biljke upotrijebe gdje god im mogućnost dopušta, a posebno za pregrađivanje prostorija.

I poslovni prostor, zajednička velika prostorija, na ovaj se način može pregraditi tako da svako radno mjesto bude odvojeno zelenilom. Pogled na zelenilo u kancelariji biće znatno ugodniji od pogleda na police pune papira, običnog svakodnevnog sivila ili, u najgoroj opciji, zida.

Jedan od najjednostavnijih načina je da postavite viseće tegle na mjestu na kojem trebate pregradu. Zavisno od toga koliko vam ih treba, stavite ih poredane jedne pored drugih. Neka vaše viseće biljke imaju mjesta da se razvijaju, te, naravno, pazite da dobijaju dovoljno svjetla. Najbolji izbor za ovo su puzavice, koje će s vremenom dovoljno narasti da prekriju veći dio prostora, a možete ih i kombinovati.

Drugi način je da postavite nekoliko velikih tegli jednu do druge. Naravno, što veće biljke - to bolje, odnosno to bolja i snažnija pregrada. Inspiracija za ovo može biti meksička umjetnica Frida Kalo, koja je u takvoj formaciji postavila velike kaktuse u svojoj kući.

Ovaj sistem možete isprobati i sa suvim biljkama, posebno ultrapopularnim pampasom, koje možete postaviti u visoke, prozirne vaze. U visoke vaze možete staviti i bambus na isti način.

Treći način je samostojeća polica na koju ćete postaviti što više biljaka. Iako se ovdje radi o komadu namještaja koji imate, velik broj biljaka učiniće prostor većim i ljepšim, a dobićete dojam zelenog zida.

Zelene pregrade mogu se postavljati samo u svijetlim prostorijama, jer biljke bez svjetla ne mogu živjeti. S druge strane, dobro složene biljke propuštaju svjetlo ako prostor koji ste dobili pregrađivanjem nema vlastiti izvor svjetla.

Veličina lišća utiče na pročišćavanje vazduha

Bil Volverton, naučnik NASA koji je sproveo ovo istraživanje, došao je do broja biljaka u prostoriji koje su dovoljne za čišći vazduh. Naime, on preporučuje najmanje dvije biljke normalne veličine na oko devet metara kvadratnih. Iako, što je biljka veća - to je bolje, jer na pročišćavanje vazduha utiče veličina lista, odnosno proces fotosinteze.

Još jedna studija, koju je napravio "Hort Innovation", otkrila je da i jedna biljka u prosječnoj prostoriji od 20 m2 poboljšava kvalitet vazduha za 25 odsto. Dvije biljke su donijele poboljšanje vazduha za čak 75 odsto, a više biljaka daje bolje rezultate. U većoj prostoriji od 64 m2 (dvosoban stan) bilo je potrebno 16 biljaka da osiguraju 75 odsto poboljšanje kvaliteta vazduha, a 32 biljke su dale najbolje rezultate. Naravno, sve to zavisi o njihovoj veličini i kako je već ranije spomenuto - veličini listova. Takođe, u pročišćavanju pomaže i supstrat iz teglice ili posude za cvijeće.

Svaka od testiranih biljaka, u periodu od dvije godine, na uobičajeni je način uzgajana u zasebnoj komori od pleksiglasa, u klimi kakva prevladava u stanu ili kancelariji.

U te komore svakodnevno bi se ubacila tačno određena količina zagađivača, a nakon 24 sata izmjerila bi se količina štetnih tvari u vazduhu te uporedila s količinom izmjerenom prije zagađivanja.

Rezultati su bili iznenađujući. Vjerovali ili ne, pojedine sobne biljke u roku od 24 časa mogu ukloniti i do 90 odsto različitih toksičnih tvari iz prostorija u kojima živimo ili radimo.

Evo tih čudotvoraca:

gerber

margarita

hrizantema

afrička ljubičica

orhideja

filodendron

sanseverija

dracaena (drvo života)

spathyphillum (mirni ljiljan)

bršljan

aloja vera

različite vrste palmi

paprat

čuperasti klorofit (Chlorophytum Comosum)

Odabir i smještanje biljaka

Po feng šuiju, pravilnim odabirom i smještajem biljaka unutar prostora u kojem boravite možete poboljšati zdravlje, te postići neophodan sklad uma, duha i tijela.

U tom smislu feng šui izdvaja bambus, kao simbol zdravlja i blagostanja. Trnovite biljke postavljene kraj izlaza osiguravaju zaštitu doma, a svježe cvijeće u dom unosi sreću i bogatstvo. Biljke oblih listova izuzetno su preporučljive za dom jer smiruju energiju. Najbolje ih je postaviti u sjeverne uglove prostorija.

Biljke uspravnih listova pripadaju jang principu, što znači da u prostor mogu unijeti previše agresivne "muške" energije, pa s njihovim postavljanjem u dom valja biti oprezan.

Međutim, ako je energija u vašem domu previše uspavana, pokoja takva biljka mogla bi vam poslužiti kako biste je pokrenuli, te stvorili dinamičniji ugođaj.

Crveno i žuto cvijeće pripadaju jang principu i podižu energiju, dok plavo i ljubičasto pripadaju jin principu i djeluju umirujuće. Spathyphillum (mirni ljiljan) eliminiše štetna zračenja monitora i TV ekrana, pa ga je preporučljivo držati u blizini tih uređaja.

Lavanda je odličan izbor ako želite ubrzati ozdravljenje i oporavak. Uopšteno smatra se da zdrave biljke privlače univerzalnu či energiju i tako utiču na vitalnost i dugovječnost. Ako nisu zdrave, treba ih što prije zamijeniti, kako ne bi privlačile negativnu energiju.

S biljkama postupajte pažljivo i s ljubavlju jer višestruko će vam uzvratiti sav trud, darivajući vam ljepotu, ali i zdravlje.