Zaštitnica gladijatora danas "probada" srca zaljubljenima

Gladiola je trajna lukovičasta biljka iz porodice perunika, kao šafran i frezija, a dobijena je ukrštanjem nekoliko različitih vrsta biljaka. Latinsko ime roda Gladiolus nastalo je kao umanjenica riječi gladius mač.

Zbog svojih prelijepih cvjetova jedna je od omiljenih cvjetnih vrsta među ljubiteljima cvijeća i do danas obuhvata više od 2.000 sorti. Lukovice gladiola nisu otporne na visoki mraz, pa se njihova sadnja obavlja nakon mrazeva.

Gladiola se ističe cvjetovima raznih boja, od žute, bijele, narandžaste, ružičaste, crvene, ljubičaste do plave.

Prirodno stanište gladiola su Afrika, Bliski istok i Sredozemlje, pa zbog toga traže obilje topline i sunca. Listovi gladiola su kruti i oblikom podsjećaju na mač. Cvjetovi su leptirastog oblika i raspoređeni su kao klasovi na visokim štapkama.

Neke od brojnih vrsta gladiola su Bon Voyage, Bonas Memory, Blue Conq, Cordula, Friendship, Hochsommer, Jolly Couer, Rose Sup, San Sonci, White Friendship itd.

Uzgoj nije pretjerano komplikovan, pa se u njega mogu upustiti i najveći početnici.

Lukovice nisu otporne na visoki mraz, pa se sadnja gladiola obavlja poslije velikih mrazeva. Rastu do 90 cm u visinu i 20 cm u širinu.

Ako je zemlja u koju će se obaviti sadnja gladiola nabijena i teška, potrebno je dobro usitniti tlo prije sadnje i pomiješati ga s pijeskom, jer će višak vode tako brže oticati i lukovice će biti zaštićene od truljenja.

Gladiole se sade u rastresito tlo na dubini od 10 cm ili do pet cm, ako je zemlja teža. Razmak između lukovica treba da bude 10 cm. Visoke sorte gladiola zahtijevaju oslonac, pa oko njih možete staviti nekoliko komada uspravnih grana za koje ćete povezati gladiole.

Gladiolama najviše odgovaraju osunčana mjesta, a tokom vegetacije traže redovno zalijevanje, okopavanje i čišćenje od korova. Nakon cvatnje se na mjestu gdje je bio cvijet stvaraju sjemenke koje je moguće skupiti i posijati, ali treba imati na umu da će biljci uzgojenoj na takav način biti potrebno dvije do tri godine da stvori prve cvjetove.

Brži način je sadnja lukovica, pa se stabljika gladiola nakon cvjetanja skraćuje na tri centimetra visine kako bi se brže osušio nadzemni dio.

Ako se odlučite za sadnju gladiola u vlastitom vrtu, idealno vrijeme za to je od kraja februara do kraja maja. Jako lijepo izgledaju ako se sade u grupama od nekoliko komada. Lukovice se sade u rahloj zemlji na dubini od oko 20 cm. Oko 2/3 rupe se nakon sadnje popunjava zemljom, a na taj način će sunce lakše zagrijavati tlo iznad i oko lukovice. Tek kad temperature malo porastu, biljke se u potpunosti pokrivaju vrtnom zemljom. Moguć je i uzgoj gladiola u posudama, ali s obzirom na to da rastu do visine od oko jednog metra, za uzgoj su potrebne veće posude. Supstrat za sadnju se miješa u omjeru 50:50 kvarcnog pijeska i zemlje za cvijeće.

Preporučljivo je na dno posude staviti oblutke koji će osigurati da višak vode nesmetano otiče.

Lukovice se u posude sade na dubini od 10 cm i nakon sadnje je potrebno smjestiti ih na sunčano mjesto, te zalijevati po potrebi.

Listovi krenu venuti u jesen, pa ih je potrebno odrezati, a posudu smjestiti na tamno i hladno mjesto.

Cvjetanje

Gladiole zalivajte periodično. Bolje je da ih jednom nedjeljno dobro natopite nego da ih nekoliko puta nedjeljno zalivate pomalo. Korijenje i stabljike će početi da se pojavljuju ubrzo nakon prvog zalijevanja.

Kada počnu da se pojavljuju cvjetovi, možete da ih ostavite na biljkama ili da ih uberete i napravite cvjetni aranžman. Ako se odlučite da ostavite cvjetove na biljci, odsijecajte precvjetale da bi obezbijedili kontinuitet rasta. Kada gladiola precvjeta, nemojte sjeći listove.

Listovi nastavljaju da stvaraju hranu koja se skladišti u lukovici i koja će biti potrebna za narednu sezonu cvjetanja. Ako želite da nastavite gajenje gladiola i sljedeće godine, pošto svi cvjetovi uvenu, lukovice zalivajte redovno. Listovi će početi da žute i da dobijaju smeđu boju, a na kraju će se osušiti. Kada se to dogodi, ispraznite saksiju. Otkrijte lukovice i ostavite ih tako da se osuši zemlja koja se na njih zalijepila. Uklonite uvele listove, četkom uklonite suvu zemlju i čuvajte lukovice na prohladnom, suvom mjestu.

Tako će biti spremne za sadnju sljedeće godine.

Njega gladiola tokom zime

Umjesto da ostavljate lukovice da prezime u zemlji, izvadite ih četiri nedjelje poslije cvjetanja. Iskopajte lukovicu i otresite s nje što je moguće više zemlje. Isijecite listove na oko 2,5 cm.

Ostavite lukovice oko nedjelju dana da se osuše. Nakon toga, četkom možete da uklonite preostalu zemlju. Lukovice gladiole čuvajte na suvom, tamnom i prohladnom mjestu u mrežastim vrećama ili starim hulahopkama da usljed vlage ne bi došlo do pojave buđi. Zaštitite ih i tako što ćete ih čuvati na mjestu gdje miševi ne mogu da dođu do njih jer oni obožavaju lukovice gladiola. Gladiole su divan dodatak svakom vrtu. Ako znate kako da ih uzgajate i da se pravilno brinete o njima, ovo predivno cvijeće će odlično uspijevati i u vašem vrtu.

Simbolika gladiola

Ova neobična biljka ima duboku simboliku. U starom Rimu donosile su sreću i zaštitu gladijatorima, pa su ih oni nosili oko vrata za vrijeme borbi. Nešto kasnije, u srednjem vijeku služila je kao amajlija robovima. Gladiola simboliše hrabrost i moralni integritet, a vjeruje se da donosi mir i pozitivnu energiju u kuću. Ima, naravno, i romantičnu simboliku, pa onaj ko poklanja gladiole poručuje onoj kojoj ih poklanja da je strašno probola njegovo srce. Ovaj cvijet poklanja se za 40. godišnjicu braka, a smatra se i cvijetom osoba rođenih u avgustu. S obzirom na izgled, u Kini je nazivaju ljestvama za nebo, pa Kinezi vjeruju da ovaj cvijet pomaže umrlima da pronađu svoj mir.