Zavirite u najveći hotelski apartman svijeta

Želite li da odsjednete u najvećem hotelskom apartmanu na svijetu? Ukoliko je vaš odgovor potvrdan, savjetujemo vam da se zaputite prema Libanu i njihovom Grand Hills Hotel & Spa, koji od skoro nudi unikatni king-size smještaj, koji nije ni nalik bilo čemu drugom sa čime ste se do sada susreli.

Pogodno nazvan Royal Residence, ovaj apartman sadrži nekoliko pogodnosti koje će oduševiti goste, nudeći nemjerljivo iskustvo luksuza.

Nosilac rekorda, što je potvrđeno i od strane Ginisa, ovaj apartman mjeri nešto manje od 4.450 kvadrata, sadrži šest spratova, gdje tri sprata uključuju velike salone, a preostala tri sadrže spavaće sobe, uključujući master spavaću sobu sa đakuzi kadom, garderobama i balkonima.

Jedna od spavaćih soba sadrži vinski podrum, health klub, sobu za osoblje, kao i veliku baštu. U enterijeru, raskošni apartman posjeduje besprekorni dekor sa elegantnim komadima namještaja, kristalnim lusterima i umjetničkim djelima koja su kreirali slavni umjetnici iz čitavog svijeta.

Cijene smještaja u ovom hotelu se dobijaju samo na zahtjev, ali kako saznajemo, noćenje u Royal Residence ide od 269 koliko košta deluxe soba, do 7.905 dolara koliko ćete morati da platite za predsjednički apartman.

S obzirom na to da je ovaj smještaj odmah po lansiranju postao nevjerovatno popularan, on se mora rezervisati do dva mjeseca unaprijed.