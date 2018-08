Zgrada sa vodopadnom krasi ulice Kine

Guižou provincija nalazi se u južnom dijelu Kine i upravo je postala dom najvećem vještačkom vodopadu.

Ovaj nevjerovatni element zapravo je dio Liebian International Building zgrade u Guijangu, a koristi četiri ogromne pumpe kako bi recikliranu vodu iz podrumskih rezervoara popeo do vrha 121 metar visoke zgrade gdje započinje svoj pad.

Sama zgrada i vodopad su završeni pre dve godine, ali je sam vodopad do sada uključen samo šest puta – jedini razlog za to je visoka cijena održavanja opreme koja stvara vodopad – jedan sat napajanja pumpi koje se za to koriste košta 117 dolara.

Inače, ova građevina je projekat Ludi Industry Group, čiji je direktor Čeng Ksiaomao otkrio da će se u njoj nalaziti kancelarije, butici i luksuzni hotel. Kada je govorio o inspiraciji koja stoji iza dizajna građevine, rekao je: "Guijang je grad planina, sa mnogo drveća, poput šume. Željeli smo da kreiramo nešto što će stvoriti osjećaj vode i zelenila, čak i u dijelu grada u kom ste okruženi neboderima".

