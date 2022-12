Aerodrom na koji možete sletjeti samo ako pista nije potopljena

Možda nejneobičniji aerodrom nalazi se na ostrvu Bara u Škotskoj i jedino je mjesto na svijetu gdje komercijalnim letom slijećete na plažu.

Nećete, naravno letjeti Airbusom, nego malim, posebno dizajniranim avionom koji može sletjeti na pijesak. I jasno, samo ako je oseka.

Već sam red letenja koji zavisi o plimi čini ovaj aerodrom neobičnim osvježenjem u vazdušnom saobraćaju, u nekom romantičnom smislu, a jedinstveno iskustvo da doslovno s neba padnete u spektakularni škotski krajolik mora biti nevjerojatno.

Na pijesak u širokog plitkog zaliva Traigh Mhor na sjevernom dijelu ostrva Barra prvi avioni sletjeli su u junu 1936.

Danas je to jedna od najprometnijih lokacija kompanije Highlands and Islands Airports Ltd. s brojem putnika koji godišnje premašuje 14 000.

Barra svaki dan ima dva dolazna leta iz Glazgova i dva odlazna za Glazgov. Od ogromne je važnosti iza stanovnike ovog zabačenog ostrva u Spoljnim Hebridima, ali i za sve brojnije turiste koji se dolaze diviti njegovoj prirodi.

Pista pod morem dvaput dnevno

Aerodrom Barra nalazi se na 1,5 metara nadmorske visine. Ima tri kratke uzletno-sletne staze označene drvenim stupovima i postavljene u trougao tako da se uvijek može sletjeti niz vjetar.

Da zahtjevno slijetanje na pijesak prođe uspješno ne zavisi samo o pilotu, pa osoblje dva puta dnevno skuplja smeće s plaže koje je donijela plima i pazi na urednost pista.

Jer ipak je ovo jedina plaža na svijetu gdje dvorac od pijeska može uzrokovati avionsku nesreću. Iako aerdrom nema dozvolu za noćne letove, hitni letovi mogu poletjeti i po mraku zahvaljujući posebnim vozilima koja osvjetljavaju pistu i reflektirajućim trakama na plaži.

Kada je aerdrom zatvoren i nema letova, plaža je obična javna plaža i mjesto za rekreaciju, šetnju pasa, skupljanje školjaka i surfanje, a sletne piste postaju šetalište, popularna i među domaćima i među turistima.

Jedino je važno, a i zvanično se traži od svih posjetioca, pratiti položaj vjetrokaza koji najavljuje let i opasnost na plaži: spušten vjetrokaz znači da je "vazduh čist", a podignut – bježite, aerodrom je u funkciji.

