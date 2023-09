Argentinac putuje svijetom u đačkom autobusu, zastao u BiH

DERVENTA - Kamp park, koji je Dervenćanima poznatiji kao moto – kros izletište, već nekoliko dana stanica je za svjetskog putnika Franka iz Argentine koji dvije godine svijet obilazi u restauriranom školskom autobusu koji mu je drugi dom.

Na putovanje se otisnuo 2021. godine iz Argentine, a preko SAD-a i Kanade, stigao je u Evropu, tačnije u Belgiju, odakle je posjetio Srbiju, Italiju i Španiju. Na tlo BiH je stigao prije dva i po mjeseca, a Derventa se, kako je istakao, neplanski našla na karti njegovog boravka.

"Kada sam kretao na put, želio sam da to bude moj način života, i nisam planirao rutu. Isplanirao sam jedino da posjetim Italiju, gdje imam rodbinu po ocu, kao i Srbiju gdje sam živio 2016. godine. U BiH sam želio da posjetim Sarajevo i okolna mjesta, a u Derventi sam se zaustavio prošle sedmice, zahvaljujući aplikaciji koja mi je ponudila ovaj kamp i svidjelo mi se. Odlučio sam da ostanem nekoliko dana", kazao je ovaj zaljubljenik u putovanja za "Derventski list".

Dodao je da se na Balkanu osjeća dobrodošlim.

"Istočna Evropa je, prema mom mišljenju, najbolji dio Evrope, a Balkan je dio gdje se najviše osjećam kao kod kuće. Ljudi su prijateljski nastrojeni i susretljivi, zaista se osjećam dobrodošlim, a hrana je najbolja na svijetu", objasnio je Argentinac kroz smijeh dodavši da je od ranije znao za rakiju šljivovicu.

Kako je objasnio, smatra da se zemlja najviše upoznaje kroz boravak u manjim mjestima, sa lokalnim stanovništvom, koji čuvaju lični pečat zemlje, a istakao je i nekoliko njemu neobičnih segmenata koji krase BiH.

"Dešavalo se da imam poteškoće sa autobusom, a ljudi, iako mnogi od njih ne govore engleski, bili su voljni da mi pomognu i to me oduševilo. Takođe, mnogi su prilazili sa znatiželjom kako izgleda unutrašnjost autobusa, jer se nikad ranije nisu susreli sa tim. Ono što sam primijetio, jeste da u BiH mnogi ljudi hodaju tik uz kolovoz bez ivičnjaka, a svakako obratio sam i pažnju na mjesta u kojima su još vidljiva oštećenja iz rata", kazao je on dodavši i da ga je pozitivno iznenadila međusobna blizina crkava i džamija.

Iako život "na točkovima" nosi mnogo izazova, Franko iz Argentine ne planira uskoro da se vrati kući.

"Najizazovnije je ono što je najočiglednije, a to je da dosta vremena provodim sam. Olakšavajuća okolnost mi je što radim 'onlajn' u IT sektoru", objasnio je on istakavši da nikad ne planira koliko će da se zadrži u nekom mjestu, a iz Dervente će, kako kaže, najvjerovatnije posjetiti Hrvatsku.

Svaki putnik namjernik, pa tako i Franko, dobrodošli su na moto – kros izletište, poručuje idejni tvorac i prvi čovjek "Miron moto" kluba Miroslav Milojević. Izletište je prepoznatljivo kao kamp – park na aplikaciji "Park4night".

"Od prije oko tri mjeseca smo registrovali izletište u ovoj aplikaciji, iako su nam se ljudi i prije toga javljali i raspitivali za boravak. Od prošle godine imali smo oko deset boravaka, a posebno mi je drago da ljudi cijene prirodno okruženje i nas kao domaćine", kazao je Milojević dodajući da će nastaviti da uređuju izletište kako bi bilo još primamljivije za putnike iz čitavog svijeta.

Kuća na točkovima

Frankova kuća na točkovima privlači pažnju gdje god se pojavi, a ono preuređeni autobus najviše krasi jeste njegova funkcionalnost.

"Autobus sam kupio u SAD-u i sam ga preuredio tako da mi bude dom. Generalno, imam još nekoliko ideja za uređivanje, tako da mi je alat stalno na dohvat ruke i kada imam vremena 'doređujem' ovu svoju kuću", kazao je Argentinac.