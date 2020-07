"Banja Vrućica" - idealno odredište za porodice s djecom

TESLIĆ - U Zdravstveno-turističkom centru "Banja Vrućica" sve je onako kako smo i očekivali i ovo je definitivno najbolji izbor za odmor ove godine.

Kaže to Milica Tepić Lakić iz Banjaluke, koja sa mužem Aleksandrom i dvoje djece prvi put porodično boravi u hotelu "Posavina".

Iako su mnogobrojni građani Republike Srpske ove godine planirali da godišnji odmor provedu na nekoj od morskih obala, zbog situacije izazvane pandemijom virusa korona većina se odlučila da odmara u svojoj zemlji.

Jedna od najpopularnijih destinacija ovoga ljeta, naročito za porodice s djecom, jeste upravo ZTC "Banja Vrućica".

Kompleks otvorenih bazena, kvalitetan smještaj te netaknuta priroda samo su neki od razloga zbog kojih su se gosti ovog kompleksa odlučili godišnji odmor provesti u "Banji Vrućici".

Banjalučanka Milica Tepić Lakić dodaje da je oduševljena prirodom i količinom sadržaja koje nudi ovaj zdravstveno-turistički centar.

"Mi smo se prvenstveno odlučili da dođemo zbog sina koji inače ima manje respiratorne probleme, a ovdje je vazduh čist. Sada smo ovdje pronašli i slanu sobu koja će njemu mnogo značiti. Ovdje postoje i otvoreni i zatvoreni bazen u kojima zaista uživamo, ima i veliki broj terapija i priroda je prelijepa", dodala je Milica.

Ljubiša Ninić iz Milića takođe je porodično prvi put u "Banji Vrućici". Zajedno sa suprugom Milijanom i sinom Mihailom boravi u hotelu "Kardial", a s njima u "Banju Vrućicu" došla je i sestra Zorica sa svojom kćerkom.

Ljubiša kaže da su do sada praktikovali da svake godine idu na more, ali da su zbog trenutne epidemiološke situacije odlučili da godišnji provedu u svojoj zemlji.

"Odmor u hotelu 'Kardial' je možda i bolji izbor nego odlazak na more. Sve je u najboljem redu - bazeni i higijena. Imaš sve uslove za sjajan odmor, a ne moraš ni preći granicu", istakao je Ljubiša.

Njegova supruga Milijana naglašava da je hotel "Kardial" idealan za boravak s djecom, naročito što mališani uzrasta do sedam godina ovdje borave besplatno.

"Ima dosta prostora za šetnju i boravak na otvorenom. I naravno bazeni, to je ono što je najinteresantnije djeci. Naročito želimo da pohvalimo ljubaznost zaposlenih", kazala je Milijana.

I Slađana i Perica Stjepanović imaju samo riječi hvale za boravak u "Banji Vrućici". Kažu da su oduševljeni i ljubaznošću zaposlenih i smještajem i sadržajem aranžmana koji su odabrali.

Oni su u hotel "Kardial", takođe prvi put, porodično došli s djecom iz Ugljevika i kažu da se nisu pokajali što su odabrali ovu destinaciju.

"Do sada smo svake godine išli na more, ali zaista nam je super ovdje. Mi smo zadovoljni i slobodno možemo reći da nam boravak u hotelu 'Kardial' može zamijeniti odlazak na more. Hrana, bazeni, wellness usluge, sve je sjajno. Masaže su vrhunske. Zaista nam je drago što smo se odlučili da dođemo ovdje", ispričala je Slađana.

Sve porodice iskoristile su i turističke vaučere Vlade Republike Srpske i tako spojile ugodno s korisnim.