"Banja Vrućica" prilagodila ponudu novom načinu korištenja vaučera

TESLIĆ - U Zdravstveno-turističkom centru (ZTC) "Banja Vrućica" prilagodili su ponudu svojih aranžmana izmijenjenoj Uredbi o uslovima i načinu korištenja turističkih vaučera.

Tim dokumentom smanjuje se potreban broj noćenja za korištenje turističkog vaučera - za dvije osobe tako je sada potrebno da se rezervišu tri noći, a za jednu osobu najmanje dvije kako bi se dobio vaučer.

"U vezi s tim produžili smo akcijsku prodaju aranžmana 'Ljetno opuštanje' u hotelu 'Kardial' do 30. septembra. Ovaj paket podrazumijeva boravak na bazi tri polupansiona, slobodno korištenje otvorenog i zatvorenog bazena kao i green spa oaze. Cijena aranžmana je samo 140 KM uz primjenu turističkog vaučera", kazala je Milijana Kerić iz Službe marketinga i prodaje.

Ona je naglasila da je, pored ovog paketa, na akcijskoj prodaji do 15. novembra i aranžman "Porodični odmor", koji je najtraženiji program ove sezone u "Banji Vrućici".

"To je, prije svega, zbog toga što ovaj aranžman nudi pravo na gratis boravak za djecu uzrasta do sedam godina, a mi smo ovog ljeta imali mnogo porodica koje zbog epidemiološke situacije nisu išle na more. 'Porodični odmor' je popularan među našim gostima i zbog svoje cijene, jer za samo 116 KM u hotelima 'Posavina' i 'Srbija' i samo 199 KM u hotelu 'Kardial' možete da boravite na bazi četiri polupansiona uz korištenje bazena, saune, green spa oaze i bicikala", istakla je Kerićeva.

Ona dodaje da je i dalje u funkciji posebna telefonska linija 053/421-400, na koju njihovi gosti mogu da dobiju svu podršku u vezi s apliciranjem za turističke vaučere.

Specijalistički pregledi

U ovom zdravstveno-turističkom centru redovno se sprovodi i zdravstvena rehabilitacija, nažalost u znatno manjem obimu u odnosu na prošle godine zbog epidemiološke situacije.

"Iako epidemiološka situacija nije povoljna, ne smijemo zaboraviti da je izuzetno važno djelovati preventivno i redovno sprovoditi zdravstvenu rehabilitaciju", kažu iz ZTC "Banja Vrućica".

Kako dodaju, u danima kada je veoma teško uraditi specijalističke preglede zbog trenutne epidemiološke situacije potrudili su se da organizuju veliki broj specijalističkih pregleda, kako njihovi pacijenti ne bi ostali uskraćeni za tu uslugu.