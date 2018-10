Biciklom iz Švajcarske krenula u Istanbul pa završila putovanje u BiH

Majan Zuner (Maiann Suhner), botaničarka iz švajcarskog grada Nojštela, prije dvije godine krenula je u avanturu na biciklu do Istanbula, a stigla je do BiH i, očarana ljepotama zemlje, u Travniku je odlučila da okonča svoje dugo putovanje.

Ova avantura i prvi dolazak u BiH za nju su bili pravo otkriće, a put u Istanbul ostavila je za druga vremena. U BiH se, kako kaže, i danas rado vraća.

"Imala sam ideju da vozim bicikl do Istanbula. Željela sam putovati preko Balkana. U mom selu u Švajcarskoj živjeli su ljudi iz Bosne, Hrvatske i Srbije i željela sam da vidim odakle su oni. I tako, putovala sam kroz Austriju, Sloveniju, Hrvatsku do Bosne. Ovdje me očarala prelijepa priroda, predjeli su slični kao kod nas. Svuda su brda, šume i livade", priča Majan.

Iz Švajcarske je krenula u septembru, a u BiH je stigla u novembru i padao je snijeg. Već na ulasku dočekalo ju je gostoprimstvo bh. građana.

"Kada sam prešla granicu iz Hrvatske, bilo je vrlo hladno, a ja sam obukla topliju odjeću. U tom trenutku neko me iz obližnje kuće pozvao da uđem na čaj i ostala sam na pravom bosanskom ručku. Bio je to prelijep osjećaj", oduševljeno govori mlada Švajcarka.

Prvi kilometri kroz BiH bili su puni novih otkrića, upoznala je etničku i vjersku raznolikost zemlje.

"Dok sam se vozila, čula sam divan muški glas. Nekoliko kilometara dalje vidjela sam prvu džamiju, a kasnije sam razumjela da je to bio ezan. Divno je što sam tokom vožnje posmatrala džamiju, pa crkvu, pa drugu crkvu koja je meni takođe do tada bila nepoznata, i sve te ljude koji žive zajedno", priča Majan Zuner.

Ona je u Travnik dolazila još nekoliko puta i dovodila grupe turista iz Švajcarske, a pokrenula je i više projekata saradnje u raznim oblastima.

Enes Škrgo, kustos Muzeja "Rodna kuća Ive Andrića" u Travniku, kaže da je Majan Zuner od svoje prve posjete ovom gradu prije dvije godine pa do danas izuzetno doprinijela promociji kulture i turističkih potencijala BiH i Travnika u Švicarskoj.

"Rezultati su vidni, jer smo ove godine svjedočili dolasku dvije grupe turista iz Švajcarske. Pokrenuta je kulturna saradnja s umjetnicama iz BiH, a posebno iz Travnika. Tu je i saradnja botaničara", kaže Škrgo.

