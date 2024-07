Boračko jezero dragulj BiH: Za 54 dana promijeni se kompletna voda

SARAJEVO - Bosna i Hercegovina je širom svijeta poznata po svojim prirodnim ljepotama.

Prelijepa jezera, rijeke i planine mamac su za veliki broj stranih turista, ali bh. građana. Boračko jezero jedan je od prirodnih bisera Hercegovine, koji ljepotom nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Okruženo strmim i šumovitim visovima Crne gore i Tranjine, ovo jezero je omiljeno izletište građana Sarajeva, Konjica i Mostara, ali i turista sa svih kontinenata.

U narednim danima najavljen je nastavak visokih temperatura, tako da Boračko jezero može biti odličan izbor za odmor za vrijeme vikenda. Ono je idealno mjesto za porodicu i odmor u prirodnom okruženju, a brojni sadržaji koji se mogu pronaći na jezeru učiniće svačiji boravak nezaboravnim.

Na Boračkom jezeru postoji kamp u kojem možete doći s kamp kućicom i tu provesti svoj godišnji odmor, a brojni su posjetitelji koji ovdje provedu cijelo ljeto.

Postoji mogućnost iznajmljivanja i drvenih bungalova ili apartmana. Takođe, tu su i pedaline, čamci, mjesta za roštilj, dječija igrališta, a jezero je odlično i za ribolov, jer u njemu ima šarana, potočne i jezerske pastrmke, riječnih rakova…

Put iz Konjica vodi krivudavom cestom, a prije nego se spustite do jezera, preporuka je da zastanete na vidikovcu i uživate u prekrasnom pogledu na jezero i okolna brda.

„Boračko jezero je bosanskohercegovački i regionalni prirodni dragulj. To je prirodno ledničko jezero u kome se voda u 54 dana kompletno mijenja. Sa Prenja se topi snijeg i akumulira, te prolazi na dijelu gdje se nalazi „Eko-selo “Boračko jezero” i ulazi u jezero. Sa strane ulaze podzemne vode i potoci koji tjeraju vodu iz jezera u rijeku Šišticu, a potom u Neretvu. Stručnjaci su radili mjerenje koliko vode ulazi i izlazi iz jezera i utvrđeno je da se nivo jezera nikad ne mijenja. Oni su izračunali da se u 54 dana promijeni kompletna voda. Nikad se nije desilo da je jezero zagađeno i da je to izazvao ljudski faktor. To što se pojavila skrama dešava se kada su visoke temperature. Skrama je nastala od polena koji pada sa drveta koje se zove joha (jova, jalša, jeovina, jauša, lat. Alnus). Polen se skuplja na površini jezera kada nema vjetra. Inače ovdje skoro uvijek pirka vjetar i površina jezera nikad nije ravna. Pojedinci su objavili da su puštene fekalije, ali to nije istina. To je jednostavno prirodni fenomen i sasvim normalan proces u prirodi. Tek je početak sezone i gosti još i ne dolaze u pravom broju. Klima je ugodna, preko dana je toplo, a naveče ugodno i hladno za spavanje“, kaže Elmir Miro Hadžialić, vlasnik „Eko-sela “Boračko jezero” koje je postalo prepoznatljivo u cijelom regionu, ali i Evropi.

