Borba još nije završena: Ako želite da putujete, razmislite da li je to nužno

Kancelarija Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za Bosnu i Hercegovinu u partnerstvu sa Međunarodnim fondom za djecu Ujedinjenih Nacija (UNICEF) u Bosni i Hercegovini sarađuje sa domaćim vlastima na tome da se ovog ljeta smanji broj slučajeva COVID-19, kao i da se smanji broj smrtnih ishoda.

Kampanja #OdgovornoiTokomLjeta, koju je pokrenula Regionalna kancelarija SZO za Evropu u partnerstvu sa UNICEF-om za Evropu i centralnu Aziju, ima za cilj podršku u smislu procjene rizika koj i predstavljaju intenzivnijih putovanja i masovnih okupljanja, uz preduzimanje svih mjera predostrožnosti.

"Sa prvim prijavljenim slučajevima delta varijante u BiH, budnost mora ostati na visokom nivou kako bi se izbjegao veći broj zaraženih i hospitalizovanih slučajeva. Zbog toga je korišćenje svih raspoloživih alata za sprečavanje transmisije od suštinskog značaja: prilagođeno i dosljedno praktikovanje svih mjera, u kombinaciji sa podjedakim udjelom imunizacije", upozoreno je iz SZO/BIH i UNICEF BIH.

Prema riječima dr Fabio Scano, vršioca dužnosti šefa Kancelarije SZO za Bosnu i Hercegovinu, kampanjom se promoviše niz jednostavnih, ali efikasnih mjera koje građani Bosne i Hercegovine mogu preduzeti u cilju smanjenja rizika od infekcije virusom COVID-19:.

“Ako želite da putujete, razmislite da li je to nužno. Ako se ipak odlučite za putovanje, uradite to bezbjedno. Nije trenutak da zanemarimo zaštitu. Ono što je zaista ključno je da Bosna i Hercegovina nastavi da ima nizak nivo transmisije virusa COVID-19 uz poštovanje svih propisanih mjera. Svako od nas pojedinačno mora u ovome da da svoj doprinos praktikovanjem fizičkog distanciranja, nošenjem maske, provjetravajem zatvorenih prostora i izbjegavanjem prenatrpanih prostorija. Sve ove mjere dovode do smanjenja transmisije i one se moraju i dalje provoditi. To je ono što #OdgovornoiTokomLjeta podrazumijeva i što smanjuje rizik od zaraze”, navodi se u saopštenju.

Krajem ljeta, vlasti će se baviti planiranjem bezbjednog povratka djece i mladih u škole i na fakultete. Dr Rownak Khan, predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini, ukazao je na vezu između odgovornog ponašanja i ponovnog otvaranja škola:

“Izvanredno je da možemo vidjeti da je broj slučajeva, kao i smrtnih ishoda trenutno mali , ali borba još nije završena. Na nesreću, virus ne ide na ljetnji raspust i prema tome moramo praktikovati odgovorno ponašanje. Svako od nas može da da svoj doprinos odgovornim i bezbjednim ponašanjem. Ovo će pomoći i nama i našoj djeci da se vratimo normalnom životu. Nastavićemo da radimo sa našim partnerima i vlastima na tome da osiguramo bezbjedno ponovno otvaranje škola krajem ljeta”, kazao je on.