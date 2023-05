Cvitanušić na krovu svijeta, popeo se na Mont Everest

Triatlonac i alpinista iz BiH Tomislav Cvitanušić, popeo se na vrh Mont Everesta, najviše planine na svijetu, objavio je Edhem Čustović.

Cvitanušić je još juče najavio da će probati doći do vrha, što mu je, prema svemu sudeći, pošlo za rukom.

Alpinista Gafić Muhamed, s kojim je Tomo u kontaktu putem Garmin inReach satelitskog lokatora objavio je sinoć da je Tomo je krenuo na vrh.

Objavio je i njegovu poruku: "Noćas ćemo pokušati vrh. Vrijeme nije idealno, ali nećemo ga ni čekati. Sutra navečer se javim!"

Cvitanušić se na taj pohod krenuo još krajem marta, a za ispunjenje svog sna mu je bilo potrebno 46 dana.

On se morao penjati do najvišeg vrha na svijetu po temperaturama koje su prelazile i -30 stepeni, a uz snažni vjetar išla je i do -36.