Da li neko ko nije pilot može da prizemlji putnički avion?

Svi smo gledali filmove u kojima otimaju pilote, pa se obično tu nađe onaj jedan entuzijasta koji uspijeva sam da prizemlji avion. Koliko to teško može biti? Ako pitate profesionalne pilote: jako teško!

Pilot Dreamlinera otkrio je da je prizemljiti avion težak posao. Evo i zašto:

“Većina ljudi ne bi znala ni kako da uključi radio i razgovora sa nekim na zemlji. Avionsko osoblje nije obučeno da koristi radio, pa ni oni ne bi bili korisni. S druge strane, nemate ni neograničenu količinu goriva, pa dok biste se obučili ne biste ni stigli da sletite prema rasporedu, te ne biste imali ni dovoljno goriva. Kontrolori leta nisu piloti. Većina njih samo razumije osnovne činioce letjelice, a da upravljaju njome pojma nemaju. U scenariju iz filmova, po kratkom postupku bi na vezu morao da se dovede instruktor letenja. A za to bi opet trebalo dosta vremena. A vrijeme je gorivo kada letite. Ako bi trebalo da reprogramirate FMGC (Flight management & guidance computer) da biste se preusmjerili na alternativni aerodrom i napravite najmanju grešku u unosu podataka, nema šanse da će to neko na zemlji vidjeti. Ako diskonektujete autopilota nenamjerno, opet niko na zemlji za to ne bi znao. Dok bi oni shvatili, vi biste već došli u veoma opasnu situaciju“

Pilot Anas Maz, koji upravlja manjim avionima, objasnio je zašto bi i njemu bio izazov da prizemlji veliki putnički avion.

“Imam skoro 1.500 časova letenja na modelu Dash 8s. Nevjerovatno moćna letejlica za svoju veličinu. U svojoj školi letenja koristio sam Cessnu 150 i to je primarni avion u kom sam letio, a trenirao sam u modelu Piper Seneca 2. I pored toga ne mogu da garantujem da bih uspješno prizemljio A320 i B737 na zemlju. Isto tako, piloti koji upravljaju velikim avionima, ne bi mogli tako lako da upravljaju malim. Čuo sam priču o jednom pilotu koji je srušio Dash 8 na zemlju čim je ušao u njega. Sletio je tako grubo da je jedan prednji točak probio krilo. Svaka letjelica je drugačija“, objasnio je.

Dakle, zaključak je da niko ko nema letačkog iskustva ne bi mogao da prizemlji putnički avion. Ono što vidimo na ekranima je ipak samo film..

(b92)