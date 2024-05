Donosimo 5 razloga zašto ljetovati u Egiptu (FOTO, VIDEO)

Na samo nešto više od tri sata leta iz Banjaluke, na krajnjem sjeveroistoku Afrike, gdje obale zapljuskuje Sredozemno i Crveno more, a vjetar se igra saharskim pijeskom, nalazi se kolijevka civilizacije - Egipat. Zemlja istorije, kulture, piramida, mora i pijeska. Zemlja koja na prvu osvaja sve posjetioce koji u nju dođu bez predrasuda i otvorenog srca, jer u njoj goste dočekuju ljudi širokih osmijeha i puni gostoljubivosti.

Iako je nekada Egipat izgledao daleko, zemlja sa drugog kontinenta, sada je to potpuno drugačije. Prvi avion "AirCairo" sa putnicima sa banjalučkog aerodroma je već poletio, a ove dvije zemlje biće povezane direktnom linijom sve do kraja avgusta. U maju se leti samo petkom, a u junu, julu i avgustu utorkom i petkom.

Teritoriju Egipta koji se prostire na više od milion kilometara kvadratnih više od 90 odsto čini pustinja, a od oko 110 miliona stanovnika, koliko broji ova arapska zemlja, skoro svi žive od obrađivanja zemlje koja se nalazi uz rijeku Nil, što je manje od 10 odsto površine Egipta.

Hurgada je zasigurno najpoznatije ljetovalište na Crvenom moru. Na arapskom jeziku kaže se Al-Ghardaqah, a jedna od priča koje govore kako je ovo mjesto dobilo ime kaže da je nazvano upravo po istoimenom drvetu. Druga priča kaže da je Hurgada dobila ime po obližnjem mjestu sličnog imena.

Za Egipćane je Hurgada mali grad jer u odnosu na Kairo koji broji više od 20 miliona stanovnika, ona ima "samo" nekoliko stotina hiljada stanovnika. S druge strane, taj broj stanovnika u Hurgadi je tokom sezone i veći, jer je u njoj izgrađeno oko 200 hotela sa oko 49.000 spavaćih soba, a najstariji hotel "Sheraton" izgrađen je 1963. godine.

Donosimo vam pet razloga zašto posjetiti Egipat i ljetovati u njemu:

1. Kultura i istorija satkane u svakom zrnu pijeska

O istoriji i kulturi Egipta se ne treba mnogo govoriti jer one govore same o sebi.

Piramide su prva pomisao kada se spomene ova arapska zemlja, a zapravo su i jedino od sedam čuda Starog svijeta koje je sačuvano i kome se turisti dive i dan-danas.

Egipat je ranije bio podijeljen na Gornji i Donji, a Menes je bio faraon iz prve dinastije koji je i zaslužan za ujedinjavanje ova dva Egipta.

Takođe, kultura Egipta su i hijeroglifi koji pripadaju grupi slikovnih pisama, a najčešće su pisani na papirusu ili su klesani u kamenu.

Priča o Egiptu bila bi nepotpuna bez Nila, rijeke koja je jedna od najvažnijih karakteristika Egipta, a bez koje bi i život na ovim prostorima bio gotovo nemoguć. A nemoguće je i ukratko napisati svu kulturu i istoriju ove zemlje, ali ono što je preporučljivo jeste da prije dolaska u Egipat istražujete o ovoj zemlji.

2. More i zlatne plaže

Izborom Egipta kao vaše destinacije za odmor pripremite se da ćete već po izlasku iz aviona uživati u prizorima koji ostavljaju bez daha. Crveno more je Evropljanima najbliže tropsko more, a korali i prozirna voda stvaraju nevjerovatne uspomene tokom ronjenja. Salinitet mora je oko 40 promila.

Iako su plaže pješčane, more nije prljavo. Pješčane plaže daju poseban doživljaj čitavoj oblasti Hurgade. Pravilo koje će vam zasigurno ponoviti svako na svakom koraku glasi da je kupanje u moru do 18 časova. Poslije birajte bazen. Ili druge sadržaje. I nećete imati nijedan razlog za brigu.

3. Susretljivost i kultura bakšiša i cjenkanja

Širok osmijeh i susretljivost su najbolje riječi kojima se mogu opisati ljudi koje ćete sretati u Egiptu, a posebno u rizortima u kojima ćete biti. Na ulicama, među lokalnim stanovništvom i prodavcima, situacija slična onoj u, na primjer, Istanbulu. "Kako si?" mnogima je ulaznica kako bi vam prodali barem nešto iz svoje bogate ponude. Na prvu napadni, a na drugu već naviknete. Cjenkanje je ovdje, moglo bi se reći, obavezno. Neki trgovci će se čak uvrijediti ako se ne cjenkate s njima, a pojedini vam bez toga neće htjeti ni prodati proizvod. Prihvatite da cjenkanje u Egiptu nije sramota niti nešto loše, već dio kulture ovog naroda.

Prije nego što dođete u Egipat pripremite se i na to da ćete na svakom koraku čuti: "Bakšiš". Kad kažem na svakom koraku - to zaista tako i mislim. Koju egipatsku funtu ili evro od vas će tražiti čak i ljudi na aerodromu, ali znajte da na to niste obavezni. Stvar je dobre volje. Tihim izgovaranjem riječi bakšiš oni ne prose, već samo pokušavaju dodatno zaraditi, a ako i ne dobiju koju kovanicu, ne brinite. Usluga koju ćete dobiti biće odlična.

4. Hoteli i usluga

Najčešći izbor turista u Hurgadi jesu hoteli koji nude all inclusive usluge, a upravo su na tome bazirane i ponude banjalučke agencije "Kontiki".

Neograničene količine hrane i ogroman i raznovrsan izbor slanog i slatkog stola omogućiće vam da otkrijete sve čari kako egipatske, tako i drugih kuhinja, jer mnogi hoteli u svojim ponudama nude i jela iz italijanske, libanske, mongolske, kineske kuhinje i drugih. Ono što je sigurno jeste da ni u jednom trenutku nećete ostati gladni. Kada je riječ o hotelima dobro ih istražite, jer neki od njih imaju više sadržaja za djecu ukoliko putujete s porodicom, dok su drugi samo za odrasle. Takođe, određeni hoteli imaju i kasne večere koje se služe sve do jutra.

5. Izleti puni adrenalina i uživanja

Egipat turistima, osim prelijepog mora, može ponuditi još mnogo toga. Bezbroj fakultativnih izleta koji će vam zasigurno biti ponuđeni omogućiće vam da upotpunite odmor i tako još bolje upoznate ovu arapsku zemlju. Posjeta beduinskom selu, jahanje kamila, safari, krstarenje, posjeta ostrvima ili odlazak do Kaira i čuvanih piramida ili odlazak do Luksora samo su neke od ponuda koje će biti pred vama. Zato istražite na vrijeme koje su sve mogućnosti, a ima ih mnogo, i odaberite izlet po svojoj mjeri. Za sve ljubitelje avanture tu je vožnja kvadovima ili ronjenje u Crvenom moru daleko od obale, dok je sunčanje na ostrvu, usred Crvenog mora, za sve one koji žele u miru provesti svoj godišnji odmor. Takođe, među izletima možete birati i obilazak Hurgade kako biste se bolje upoznali sa mjestom gdje provodite godišnji odmor.

I na kraju svega važno je napomenuti da je vaša bezbjednost Egipćanima veoma važna jer turizam ovoj zemlji donosi velike prihode. Na ulicama ćete imati priliku često vidjeti policijske punktove, međutim to nije razlog za brigu, već upravo razlog da ne brinete, jer oni su tu kako bi sve bilo u redu.

Kada je riječ o čistoći, česta predrasuda je da je prljavo. Međutim, kompleksi u kojima turisti odsjedaju su zaista besprijekorno čisti. Uz ulice, kao i u drugim turističkim mjestima, počesto nije najuređenije, ali to nije ništa što ne možemo vidjeti i u drugim turističkim mjestima.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.