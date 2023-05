Doživite autentičnu Grčku u Lutrakiju: Do najčistijih plaža letom iz Banjaluke (FOTO)

Autentičnu Grčku, sa izvanredno čistim morem čije plaže nose "plavu zastavu", mir i spokoj, ali i bogatu istoriju ove zemlje možete doživjeti ukoliko se "maknete" nekih 90 kilometara od Atine, višemilionske prijestonice.

I sami Atinjani "bježe" u ovaj grad u Korintskom zalivu da bi se kupali na nekoj od plaža koje nudi ovaj region, obzirom da se atinske gradske plaže ne mogu, kada je u pitanju čistoća, nositi s onim što pruža Lutraki.

Grad, kažu mještani, ne živi samo tri mjeseca, kao što je to slučaj sa nekim drugim destinacijama u Grčkoj.

Osim vanserijske čistoće, termalne vode u Lutrakiju su izuzetno ljekovite pa je ovo na neki način i banja na moru.

Na našoj turneji u ovom gradu, najčešće smo sretali goste iz Rusije, Rumunije, Bugarske i Srbije, a turisti iz BiH imaće priliku da od 1. jula sa banjalučkog aerodroma letom za Atinu koji uvodi agencija KonTiki Travel posjete pravi biser Korintskog zaliva.

Kupanje u dva mora

Lutraki zapljuskuje Jonsko more, a zanimljivo je da ukoliko se nađete u ovom gradu, za samo nekih 10-15 minuta vožnje, možete se okupati i u Egejskom moru.

Naime, u blizini se nalazi Korintski kanal dug 6,3 kilometara koji razdvaja poluostrvo Peloponez od grčkog kopna i na taj način ga tehnički čini ostrvom.

Manastir svetog Patapija

Iznad Lutrakija, na obroncima planine Geranija, nalazi se manastir svetog Patapija. U pitanju je ženski manastir posvećen hrišćanskom svetitelju rođenom u Egiptu u 7. vijeku.

Mošti ovog svetitelja nalaze se u stijeni i posjetioci se njima mogu pokloniti, a u ovom manastiru se nalaze i mošti Jelene Dragaš, koja se poslije smrti supruga zamonašila pod imenom Ipomonija.

Pogled sa ovog mjesta na Korintski zaliv, kanal koji povezuje dva mora, Lutraki i grad Korint je zadivljujući.

Luksuzni hoteli

Hotel Ramada Loutraki Poseidon Resort sa pet zvjezdica, nalazi se u blizini gradića Lutraki i u njegovom sastavu postoje tri male plaže, nagrađene plavim zastavama.

Ovaj rizort ima tri restorana kao i tri bara, dva spoljašnja bazena, spoljašnji bazen za djecu, unutrašnji grijani bazen, mini klub, tereni za tenis, košarku i odbojku.

Ležaljke i suncobrani na plaži i pored bazena se ne naplaćuju.

Usluga je All inclusive i uljučuje doručak, ručak, večera i užine, a obroci se služe po principu švedskog stola.

Za šest noćenja u Ramadi za jednu osobu cijena je od 1.525 KM, a više detalja o ovom hotelu možete pronaći na OVOM LINKU.

Pappas hotel sa tri zvjezdice nalazi se na pješčano-šljunkovitoj plaži, na tri kilometra udaljenosti od centra Lutrakija, gdje se mogu pronaći brojne prodavnice, kafići i restorani.

Ono što uzdvaja ovoj hotel je to što je on okružen zelenilom. Pored toga ima sjajan pogledom na more što predstavlja savršen izbor za miran odmor na periferiji Lutrakija.

Cijena za šest noćenja za dvoje odraslih u ovom hotelu kreće se od 2.170 KM, a više detalja možete pronaći na OVOM LINKU.

Zanimljivost: Nema domaćina bez maslinjaka

Najbolje masline uzgajaju se, kažu Grci, u nasadima iznad Lutrakija.

Tamo se osim plantaža, nalaze i fabrike za preradu maslinovog ulja, koje je visoko cijenjeno.

Kažu i da nema pravog domaćina koji nema barem desetak stabala maslina i porede to sa našom izrekom: "Nema pravog domaćina bez šljivika".