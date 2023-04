Svjetski putnik i avanturista Džon Bils: 24 sata u Banjaluci

Svjetski putnik i avanturista Džon Bils je u tri dijela - jutro, poslijepodne, veče - opisao svoja 24 sata u Banjaluci.

Njegov tekst prenosimo u cjelosti:

"Bez da zvučim kao mrzovoljna guska, većinu gradova obuhvaćenih ovim ogromnim ljubavnim pismom lako je prijeći u 24 sata. Očito možete provesti više vremena u svima njima, ali nemojte se izgubiti misleći da trebate provesti dane na tim mjestima. Jednom sam u Foči proveo pet dana, što je bilo ugodno, ali grad mi se do kraja sedmice smučio. Jao, Banjaluci je potrebno više od 24 sata da se napravi kako treba, ali prosjaci znanja nisu bili poznati po slobodi izbora. Evo savršenog dana u drugom po veličini gradu u BiH.

Jutro

Provedite jutro upoznavajući centar Banje Luke, pod tim mislim da lutate godinama dok ne pomislite da ste se snašli. Centar nije ogroman, ovo nije Teheran, ali ima brojne sporedne ulice u kojima se kriju mali kafići i slično. Imate mnogo izbora za prvu kavu dana, pa zavisi o tome što tražite. Tražite nešto s karakterom i prekrasnim pogledom na džamiju? Zaputite se u Eklektik. Cafe Yoko, Kadar i Ciglana izvrsne su opcije same po sebi, kao i Rotkvica. Ne možete pogriješiti, stvarno.

Uz popijenu kavu možete krenuti u razgledavanje znamenitosti. Ako ste se odlučili za Eklektik kao stanicu za kavu, to vas stavlja u najbolju poziciju da provjerite Ferhat-pašinu džamiju, uništenu tokom rata i naknadno obnovljenu, džamiju nazvanu po čovjeku koji je izvorno izgradio grad. U blizini je tvrđava Kastel, jedan od simbola grada, a do nje ćete morati proći pored iber-romantičnog i vrlo tužnog spomenika zaljubljenoj Safikadi.

Potom se vratite u sami centar, da razmotrite ogromnu i prilično lijepu katedralu Hrista Spasitelja, Kulturni centar Banski dvor, Gradski muzej i gradsku Galeriju savremene umjetnosti. Muzej možda nema upaljena svjetla, ali ima detaljnu istoriju grada (zajedno s sjajnom preparacijom i užasavajućom izložbom o Jasenovcu), dok potonja uvijek pokazuje nešto posebno. Bio sam jednom tamo na izložbi Željka Opačka, bilo je divno.

Poslijepodne

Postoji mnogo opcija za ručak u Banja Luci, a sve će zavisiti o tome što tražite. Ako volite hamburgere i odreske, Kodiak je izvrstan (i ima dio za nepušače na spratu). Ako želite najbolju picu (okej, pincu) koju sam ikad jeo, uskočite u taksi i krenite u Impero Romano. Zapravo, o čemu ja pričam, trebali biste uskočiti u taksi i krenuti u Impero Romano. Zar nisi pročitao što sam upravo napisao? NAJBOLJA PIcA KOJU SAM JEO.

Impero Romano takođe je u pravom smjeru za poslijepodnevne aktivnosti. Kad se nasitite pince, uputite se u banjolučki samostan trapista, samostan Marija Zvijezda. Možda nećete moći ući (ovo je samostan koji još uvijek živi, diše), ali istorija je fascinantna, a mali dućan drži svoje. U blizini se nalazi napuštena elektrana koju bi ljubitelji zlokobnog turizma trebali provjeriti, prije nego što odu do pivare Nektar u obilazak i popiju malo piva.

Veče

Možete jesti u Lovačkom baru ako želite malo duže ostati u ovom dijelu grada, ali ja sam za povratak u centar i pravac Mala Stanica. To je šu-in svaki put kad vam neko pokuša reći najbolji restoran u gradu, a to vam daje vrhunsko mjesto da se nakon toga uputite u grad na malo ekscesa. Naravno, kulturni lešinari mogli bi biti zainteresovani za predstavu u pozorištu, pa provjerite raspored da vidite hoće li vam nešto odgovarati. Ako biste radije samo pili pivo, otiđite u MacTire Pub i smjestite se za veče. Izbjegnite Nektar u korist ukusnog Gorštaka, craft piva iz obližnjih Laktaša koje zaslužuje svu ljubav. Nisam siguran za onaj od mente, ali to je samo jedan. Obavezno svratite oko Trga Krajina da vidite sve lijepe ljude koji se sastaju, dok je park Petar Kočić (preko puta) nazvan po pjesniku s fantastičnim brkovima. Ozbiljno, pravi grm.

Ovdje nedostaje mnogo stvari. Kad je riječ o jutarnjoj kavi, Kafeterija 5 bi mogla ponijeti krunu za najbolju kavu u gradu. Isto vrijedi i za veče, gdje Master Craft Brewery poslužuje neke od najboljih pale piva i craft lagera u zemlji. Energični posjetioci trebali bi razmisliti o odlasku na Banj Brdo kako bi provjerili spomenik (dobro, poglede, što je još važnije), dok bi se ljubitelji ulične umjetnosti trebali uputiti na Borik i započeti potragu za muralima. Banja Luka ima toliko toga za ponuditi, ali dobiva veliku pažnju u smislu pažnje, ali hej, to znači da ima više mjesta za nas."

Tekst na engleskom, originalnom, dostupan na blogu.