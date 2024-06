Egipat: Spoj hedonizma i izleta punih adrenalina (FOTO)

HURGADA - Obilazak piramida, odlazak u pustinju, jahanje kamila ili ronjenje u predivnom Crvenom moru samo su neke od opcija kojima možete upotpuniti svoj odmor u Egiptu.

Pored zlatne obale i predivnog mora, Egipat nudi i brojne druge turističke momente koji će vam omogućiti otkrivanje potpuno novog svijeta, ali i da se s putovanja vratite sa bezbroj lijepih uspomena.

Zaljubljenici u istoriju koji svoj odmor odluče da provedu u ovoj zemlji drevne civilizacije zasigurno neće odoljeti piramidama, jedinom preostalom čudu Starog svijeta, a iz Hurgade do piramida možete stići na dva načina. Prva opcija je da od Hurgade do Kaira idete autobusom i tako se dodatno upoznate sa ovom zemljom, dok za one kojima duga vožnja nije toliko draga postoji mogućnost putovanja avionom.

Osim obilaska piramida, imaćete priliku da krstarite Nilom, obiđete veličanstveni Nacionalni muzej, ali i posjetite parfimeriju. O hrani ne razmišljajte, jer je i ručak uključen u izlet, a u ukusima egipatske kuhinje uživaćete u nekom od restorana na obali Nila.

Takođe, ko želi saznati više i još bliže se upoznati sa istorijom, može posjetiti i drevni grad Luksor. U okviru ovog izleta posjetićete hram Karnak, fabriku papirusa i alabastera, krstarićete Nilom, ali ćete prošetati i Dolinom kraljeva, ući u nekoliko grobnica faraona i obići hram kraljice Hatšepsut. Predah od istorije napravićete uz ručak na obali Nila, koji je dio izleta.

Idealan izlet za sve one koji vole da spoje zabavu i uživanje jeste popularni "2 u 1". Ovaj izlet omogućiće vam da osjetite čari pustinje, da vidite kako izgleda život beduina, ali i da jašete kamilu. Takođe, za ljubitelje zabave i adrenalina tu je dio izleta koji uključuje vožnju kvadovima, dok je ronjenje među koralima za one koji više vole da istražuju podvodni svijet. Iako nosi naziv "2 u 1", ovaj izlet nudi mnogo više od toga, pa ćete tako, ako se odlučite za njega, osim svega prethodno navedenog, otploviti i do ostrva Magawish, gdje ćete nakon uzbudljivog i zanimljivog dana imati priliku da uživate u ljepoti Crvenog mora. I da, ručak se služi na brodu.

Ako zlatnu obalu rizorta gdje boravite poželite na tren zamijeniti novom plažom, odličan izbor za vas je izlet POS. Naime, ovim izletom posjetićete dvije plaže i to Paradise Island i Orange Bay. Pored uživanja na suncu i u moru, imaćete priliku i da zaronite u bogati vodeni svijet Crvenog mora. I da, nećete ostati gladni, jer će ručak biti organizovan za vas.

Najveći dio teritorije Egipta pokriva pustinja Sahara, a duh pustinje možete doživjeti kroz izlet "Super safari". Iz grada ćete džipovima za tren biti u pustinji, gdje ćete jahati kamile koje su nekada bile jedino prevozno sredstvo. Obići ćete beduinsko selo, voziti kvadove i bagije, ali i uživati u orijentalnom plesu i čarima egipatske kuhinje.

Ako vam tokom odmora zatreba adrenalina, vožnja kvadovima je pravi izbor. Ovim izletom na točkovima zavirićete u daleke predjele kameno-pješčane pustinje, a izlet je namijenjen svima koji vole izazove.

Kroz fakultativne izlete dok boravite u Hurgadi možete posjetiti i plaže Rajsko ostrvo, plažu Orange Bay ili plažu Eden, a bez obzira koji od ova tri izleta da izaberete, ronjenje u Crvenom moru i ručak na brodu neće izostati.

Na ronjenje daleko od obale, usred Crvenog mora, otputovaćete piratskim brodom jedrenjakom, a morski svijet ćete istraživati na čak dvije lokacije. Ručak obezbijeđen.

Ako volite životinje, sljedeći izleti su za vas. "Dolphin trip" i "Dolphin show" omogućiće vam da budete nikada bliže delfinima. Ako izaberete prvi izlet, plovićete brodom do dvije lokacije za ronjenje, a zatim ćete plivati sa delfinima u njihovom prirodnom staništu, a ako odaberete drugu opciju, uživaćete u programu sa treniranim delfinima i morskim lavovima.

Ukoliko ste zaljubljenik mora i morskog svijeta, tu je za vas niz izleta, među kojima i ronjenje sa profesionalnom opremom. Nakon kratke obuke zaronićete u svijet Crvenog mora. Takođe, otkrivanje podvodnog svijeta omogućiće vam i izlet "Sea scope", a pored ronjenja, čar ovog izleta jeste krstarenje brodom koji ima stakleno dno.

Za ljubitelje mora to nije sve, jer čari živog svijeta Crvenog mora možete otkriti u Velikom akvarijumu koji je jedan od najvećih u regionu, a bez daha će ostaviti sve koji krenu u istraživanje "stanovnika" mora.

Da adrenalinske zabave ne bi falilo, tu je izlet "Parasailing", koji će vam omogućiti da more i plažu posmatrate iz ptičje perspektive. Za one koji i nisu baš ljubitelji "letenja", tu je jahanje konja i kamila.

I za kraj, predah od izleta koji će vas oduševiti uvijek možete napraviti u spa centrima uz opuštajuću masažu, saunu, kao i parno ili tursko kupatilo.

I da, dok odmarate u Hurgadi, ne zaboravite obići i sam grad, prošetati prelijepom marinom, vidjeti džamiju Al Mina ili otići u trgovinu ljekovitih ulja i parfema.

Inače, u Hurgadi možete biti za samo nešto više od tri sata leta iz Banjaluke

