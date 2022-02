Egipat kakav ne poznajete: Adrenalinski safari i ronjenje među koralima

Kamila me zamalo poljubila, pila sam čaj u beduinskom kampu, ronila među najljepšim koralima rukama razmičući šarene ribice da bih plivala dalje. Vozila se kroz pustinju na četvorotočkašima, pomazila lava, a nožne prste umočila u magično jezero. Trčala kroz pijesak, srela se s najdubljim očima, posmatrala bore isklesane vjetrom i pijeskom, plivala najplavljim morem… Iskusila sam Egipat za sedam dana.

Na drugom kontinentu, 3.635 kilometara daleko, tamo gdje Nil "remeti" zlatnu boju pijeska i udiše život preko 100 miliona stanovnika, tamo je potpuno novi svijet. Iako su svima prva asocijacija na Egipat piramide i more, to je jedan sasvim drugačiji šareni univerzum. Plejada adrenalina, odmora, raznovrsne hrane, drugačijih običaja. To je svijet topline i istinskog gostoprimstva.

Žmireći bih vas mogla povesti u razgledanje drevne civilizacije, mogu vam reći da ćete se osjećati kao zrno pijeska dok stojite ispod stubova drevnih hramova. Mogu vam reći da ni slučajno ne izlazite napolje bez sunčanih naočara, da se cjenkate, da primaju evre, dolare... Mogu vam i preporučiti da ne pijete njihovu vodu... Ali sve to već možete i da pročitate, to ste možda negdje i iskusili.

Međutim, tamo gdje je iščezla vlaga i gdje je u februaru ugodnih 26 stepeni, tačnije u Hurgadi možete da iskusite i sreću i uzbuđenje.

Egipatske pustinje predstavljaju mjesto gdje možete uživati u jedinstvenom safariju i avanturama koje nigdje na svijetu nećete doživjeti. Stotine kilometara velike pustinje, zlatasti pijesak, miris motornog ulja, brzina, adrenalin i samo nebo iznad vas.

Na pola sata od Hurgade, u Sahari možete da probate pustinjske safari ture, koje su unaprijed isplanirane i prilagođene različitim zahtjevima turista, u skladu s njihovim afinitetima, veličinom grupe i raspoloživim budžetom. Takođe, postoji mogućnost organizovanja posebnih aktivnosti za najmlađe, pa su safari izleti dostupni i porodicama sa djecom.

Vožnja spider džipovima i quadovima kroz pustinju, potom posjeta beduinskom selu, gdje možete popiti čaj, jahati kamile ne košta mnogo. Cijeli paket možete dobiti za nekih 20 do 30 evra, u zavisnosti od toga šta želite. Vožnja po pustinjskim dinama podsjeća na bezbrižne dane i uzbuđenja u lunaparku, a pustinjske ruže i čaroban dizajn oblika i stijenja u kombinaciji s jarkim suncem nameće pitanje - šta je od svega ovoga stvarnost, a šta fatamorgana?

Iako savršen način za upoznavanje misterioznih pejzaža Egipta, ovo adrenalinsko iskustvo će vam istovremeno pružiti priliku da se uputite dublje u pustinju i saznate sve o kulturi i tradiciji Beduina, njihovom nomadskom životu i načinima preživljavanja u teškim pustinjskim uslovima. Upravo tu vas očekuje bezbroj različitih senzacija za sva čula. Ukus vrelog i oporog čaja, miris tanke vruće pogače, nalik na našu palačinku, dok od vožnje odmarate u hladu krova od pruća, na zemljanoj klupi prekrivenoj šarenim ćilimima, iskustva su koja ostaju za cijeli život, i koja ne stvaraju umor - već samo uspomene.

Kada malo odmorite među Beduinima, koji su i te kako susretljivi i vole da se fotografišu, možete se oprobati i u jahanju kamile. Iako mnogo veća nego što sam je zamišljala, "kamilica", kako sam je nazvala dok sam je jahala i mazila, bila je mnogo simpatično i truckavo iskustvo. Pogotovo u trenutku kada se podiže i spušta, pa je vrlo lako spasti sa njene grbe.

Koralni grebeni i tirkizno more

Ukoliko niste pješčani tip, te vas adrenalin isuviše radi, ukoliko imate onaj nagon da morate da kročite dalje, ili da probate još nešto, u Egiptu možete da iskusite i ronjenje u Crvenom moru među koralima i ribicama kojima se boje prelivaju u hiljade beskrajnih nijansi.

Ronjenje sam na ovom putovanju iskusila na dva mjesta, tačnije kod ostrva Mahmeja nadomak Hurgade i u Sharm el-Sheikhu. U vodama koje zapljuskuju obale Hurgade nalaze se prelijepi grebeni i živopisan morski svijet. Iako je februar, nestvarna tirkizna boja mora me je privukla toliko da nisam ni pitala kolika je temperatura vode prije nego što sam se odlučila da pristanem na ronjenje. Ispostavilo se da se nisam pokajala jer je voda ugodnih 21 stepen, a sada kada znam kakvo je iskustvo, bez razmišljanja bih zaronila i u puno hladniju vodu.

Upravo to sam učinila i nekoliko dana kasnije u Sharm el-Sheikhu, iako po mom mišljenju ne hladnijoj vodi, ali vodi mnogo raskošnijih koralnih grebena i podvodnog svijeta, ispostavilo se bilo je iskustvo života.

Crveno more poznato je po grebenima, koji ostaju stabilni i zdravi i u vrijeme kada koralni grebeni širom svijeta pate od posljedica klimatskih promjena i zagađenja mora. Ukupno, grebeni Crvenog mora dom su za više od 220 različitih vrsta korala, a pružaju hranu i sklonište za više od 1.100 vrsta riba, od kojih gotovo petina nije pronađena nigdje drugdje na Zemlji.

U top 10 koralnih grebena na svijetu se nalazi i onaj u Sharm el-Sheikhu, tačnije u Nacionalnom parku Ras Mohammed, koji je najstariji nacionalni park u Egiptu. Ronjenje na ovom mjestu će vas zaista upoznati sa svijetom fascinantnih koralnih grebena, ali i sa nevjerovatnim ribama i ostalim stanovnicima morskih dubina. Ribe iz Crvenog mora odlikuju se izuzetno interesantnim izgledom i spektrom boja i šara u najrazličitijim varijacijama, a toliko su lijepe da Egipćani prodaju suvenire s njihovim likovima, te će te ih i van vode viđati na svakom koraku.

Egipćani su uvidjeli ovu prednost i autentičnost Crvenog mora, pa su se posvetili razvijanju ovog turističkog potencijala. Opremu za ronjenje možete iznajmiti ili kupiti na svakom koraku, te naći vodiče koji su napredni ronioci pa će biti vaši vodiči kroz podvodni svijet Egipta. Ne samo da su ronjenje Egipćani učinili vrlo dostupnim, već su uspjeli i u tome da bude povoljno. Za razliku od drugih, egzotičnih, ljetnih destinacija savršenih za ronjenje, Egipat nudi niže cijene.

Lokalni vodič nam je rekao kako je za njih temperatura Crvenog mora u februaru od 21 stepen hladna, što je i razumljivo s obzirom na to da temperatura vode ljeti ide i do 30 stepeni.

Magično jezero i biljke koje pretvaraju slanu vodu u pijaću

Baš kao što je ronjenje morskim plavetnilom među koralnim grebenima nestvarno, isto tako čarobno je i magično jezero u Nacionalnom parku Ras Mohammed. Naime, vjeruje se da poniranjem u njegove čarobne vode možete postići ispunjenje svih svojih želja. Iako je ovo možda bajka, potvrđeno je da zbog određenog slaniteta voda u ovom jezeru liječi mnoga kožna oboljenja i djelotvorno djeluje na organizam. Ono što je još magično kod ovog jezera jeste da mijenja boju tri puta dnevno, te da na njega plima i oseka utiču čak četiri puta dnevno.

Nadomak tako magičnog jezera svoje korijenje su pustile i biljke mangrove koje imaju neobična svojstva. Naime, magrove slanu vodu koju kupe preko korijenja pročišćavaju, so izbacuju kroz lišće te iz njenih grana možete isisati slatku pijaću vodu. Previše magije utkano je u jedan park, a previše avanture stalo je u sedam dana Egipta. Bilo da ovu zemlju gledate kroz prizmu nekoga ko želi da stane ispred grandioznih piramida, ili nekoga ko želi da izbliza vidi mistični morski svijet - Egipat će sigurno moći da zadovolji vaša čula i osjećaje. Egipćani su naučili kako da pruže jedinstven doživljaj svojim posjetiocima, pritom ne gubivši na svojoj autentičnosti. Da ne poentiram, jer ako završim tačkom - krenuće sve nizbrdo, iako mislim da poslije ovoga višeg vrha nema, Ambasada Arapske Republike Egipat najavila je da će građani Bosne i Hercegovine od aprila ove godine iz Banjaluke i Sarajeva moći letjeti direktno za Hurghadu, što će ovu zemlju i daljinu od blizu 4.000 kilometara učiniti tri sata dalekom.