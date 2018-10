Evo šta više turistima neće biti dozvoljeno u Grčkoj

Grčka je zabranila gojaznim turistima da jašu magarce nakon kampanje koja je priložila dokaze o kičmenim povredama i otvorenim ranama na magarcima.

Nakon što se u javnosti pojavila slika magarca koji se penje strmim stepenicama Santorinija noseći gojaznu ženu, sada su nadležni odlučili da reaguju i zaštite ove životinje.

Grčko Ministarstvo za ruralni razvoj i hranu objavilo je nove regulative koje nalažu da magarci ne smijju da nose teret teži od 100 kilograma ili bilo šta teže od 1/5 njihove ukupne težine.

Na ovaj potez su se odlučili nakon porasta gojaznih turista koji ozbiljno ugrožavaju zdravlje životinja.

“Vlasnici koji izdaju magarce moraju da se pobrinu da im zdravlje bude na visokom nivou. Ni u kom slučaju životinja ne smije da bude zlostavljana. Životinjama mora biti obezbijeđena adekvatna hrana i pijaća voda, a štale u kojima spavaju moraju se čistiti barem jednom dnevno“, navodi se u novim regulativama.

Santorini je inače poznat po brdovitom teretnu, a magarci se ovdje tradicionalno koriste kako bi prevozili ljude i teret. To posebno važi za Firu gdje motornim vozilima nije dozvoljen pristup.

“Ovo je veliki korak i naš naporan rad se isplatio. Situacija na Santoriniju je ovakva decenijama i ne može se riješiti za jedan dan. Dobili smo ovu bitku jer smo skrenuli pažnju međunarodnih medija na situaciju u Grčkoj, a niko od nas nije vjerovao da je Vlada zaista reagovala. Samo jedan dan nakon što su regulative i zvanično stupile na snagu, čula sam da su turistu do vrha Fire nosila čak tri različita magarca, kako se ovaj prvi ne bi previše umorio“, kaže četrdesetpetogodišnja Elizabet Hatzi, volonterka Društva za prava životinja.

The dark side of the Santorini donkeys...Donkey abuse. Don't use Donkeys for transportation, do not allow to treat them like objects. Boycott Santorini Donkeys' Business. Share & retweet please! #SaveSantoriniDonkeys pic.twitter.com/5D3iAlI7TK