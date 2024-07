"Evropa park", mjesto gdje letite svemirom i jašete s Don Kihotom (FOTO)

Kad smo se početkom ljeta prošle godine sreli s jednom osobom kojoj vjerujemo kada je dobar provod u pitanju, neposredno nakon njenog povratka iz najvećeg zabavnog parka u Njemačkoj, jedva smo dočekali da pitamo kako je bilo. Iskusna sagovornica, koja i sama živi u turističkom mjestu, pogledala nas je i s očaranošću rekla: "Oh, to se ne može ispričati. To se mora vidjeti sopstvenim očima."

Sjetili smo se tih riječi godinu dana kasnije, kad smo, primamljeni takvom preporukom, i sami posjetili "Evropa park".

I da, znali smo da je bila u pravu te da smo našli najzabavnije mjesto u Evropi, uz pariski "Diznilend" i italijanski "Gardalend"… Mjesto u kojem za jedan dan možete da doživite cijelu Evropu nalazi se u seocetu Rust, u saveznoj državi Baden-Virtemberg, uz samu granicu sa Francuskom i samo 56 kilometara od Strazbura...

Čarobno mjesto, skriveno uz skute čuvenog Švarcvalda, koje je Njemačka s ponosom ponudila svim ljubiteljima razbibrige kakva se ne zaboravlja do kraja života, adrenalinskih užitaka, porodičnih druženja, mjesto gdje niko nije ljut i gdje se vesela graja i cika čuju iza svakog ćoška.

Najbolji način da upoznate park i da dobijete jasniju predstavu o svemu je vožnja panoramskim vozićem.

On staje u svakoj "državi", na maštovito osmišljenim stanicama koje svojim izgledom asociraju na zemlju u kojoj se trenutno nalazite.

U prilog tome o koliko impozantnom mjestu se radi najbolje govore podaci da se "Evropa park" prostire na 950.000 m2, te da tokom sezone (između marta i januara) ima više od 6.000 radnika.

Otvoren je davne 1975. godine, a osnovala ga je porodica Mack, koja se bavila proizvodnjom vozila za zabavu.

Prvobitno je ovo bio prostor na kome su vršene demonstracione vožnje, da bi tokom naredne četiri decenije prerastao u svjetski poznato mjesto nezaboravnog provoda i nevjerovatnih tehnoloških dostignuća.

Puno govori i podatak da na godišnjem nivou u ovaj park dođe oko šest miliona posjetilaca. U septembru 2017. nagrađen je "Zlatnom ulaznicom" američkog časopisa "Amusement Today", koja je samo jedna u nizu nagrada.

O čemu se tu radi i zašto je on toliko poseban? Park je podijeljen na 17 tematskih cjelina posvećenih i nazvanih po jednoj od evropskih država (Njemačka, Grčka, Italija, Francuska, Španija, Velika Britanija, Irska, Nizozemska, Rusija, Švajcarska, Hrvatska…), koje su prikazane kroz replike minijaturnih, karakterističnih spomenika arhitekture, kroz ugostiteljske objekte koji poslužuju hranu i piće svojstvenu dotičnoj državi i kroz određeni umjetnički, zabavni ili folklorni nacionalni program, a sadrži i šest hotela, kamp, kino-dvoranu te više od 50 restorana i barova.

Nije važno da li preferirate sjeverne zemlje ili ste ljubitelj mirisa i aroma juga… Ovdje pogrešan odabir ne postoji te za šta god da se odlučite - niste pogriješili.

Na samom ulazu vas dočekuje prikaz Njemačke, odnosno "Voletarium", kombinacija vožnje/letenja kroz prostor i vrijeme i magije.

To je mjesto koje vas časti prizorom prolaska kroz svemir ka planeti Zemlji i svim prekrasnoćama koje nam ona nudi: prelijetanjem blještavih planina obasjanih snijegom, prizorom galopiranja divljih konja po proplancima, nadlijetanjem Pariza i Ajfelovog tornja, jurenjem preko okeana i nizozemskih šarenih polja obojenih tulipanima, prolazak kroz aktivne vulkane i jahanje s Don Kihotom i Sančom Pansom na njihovom pohodu na vjetrenjače…

Pritom tu vizuelnu perfekciju prate i mirisi: mentol dok prelijećete Monblan ili lavanda u trenutku dok ste iznad Venecije…

Osjećaj letenja je bio realan do te mjere da je na stolici pored pala poneka suza od ozarenosti i zadovoljstva (u redu, nije bila u pitanju stolica pored, priznajem da je to bio potpisnik ovih redova).

Bili smo očarani već u startu, kod prve atrakcije, i taj osjećaj nije nestao ni u nastavku dana i daljeg istraživanja. Zbog veličine prostora i broja atrakcija (više od 100 atrakcija i 100 različitih vrsta vožnji, 14 rolerkostera itd., a sve smo željeli da vidimo) brzo je postalo jasno da nam 10 sati tog dana neće biti dovoljno, pa smo se odlučili za dvije posjete.

Takođe, imali smo sreću i sa svojim domaćinima, dobrim vodičima, koji su poznavali park kao svoj džep, pa nismo gubili dragocjeno vrijeme, a ovdje je svaki minut dragocjen.

Nemoguće je pobrojati i opisati šta smo sve vidjeli, ali nasumice ćemo izdvojiti nekoliko nama najzanimljivijih…

Pažnju nam je, između ostalog, privukao impresivni ruski "Euro-mir". Nakon sjedanja u prevozno sredstvo tek naslućujete šta vam se sprema dok se lagano penjete unutar ogromne kugle s ogledalom.

A onda, na 28 metara visine, otvara se ambis pod vama i počinje zaron dok ulijećete u krivine brzinom od 80 km na sat i dok se vaš automobil rotira svih 360 stepeni. U jednom trenutku se čini da padate na lice, a već u sljedećem na leđa. Vriska je sastavni dio putovanja, a adrenalin vam, kao u reklami, daje krila. U najuzbudljivijem trenutku njemački saputnik uzviknuo je nešto na svom maternjem jeziku što nije za novine, a što je nasmijalo sve prisutne…

Očarani smo bili i, naravno, bijelo-plavim grčkim dijelom, gdje su odlučili da veselje prenesu u vodu. Tako vas naposljetku vaš brod-rolerkoster velikom brzinom porine u bazen te vas sa svih strana zaspu hiljade osvježavajućih kapljica - nešto što je izrazito poželjno ukoliko je sunčan i vreo dan kao što je bio naš. Ukoliko publika stoji suviše blizu ograde posmatrajući vas, postoji velika mogućnost da bude okupana džinovskim talasima koje napravi vaš brod. Ipak, osim zvuka vode i smijeha iznenađenja nećete čuti ništa drugo.

Slična je atmosfera bila i na raftingu, koji je bio prijedlog sjevernjaka… Dok se vrtite i okrećete u svom okruglom čamcu i dok vas voda zapljuskuje sa svih strana, ne možete da se ne smiješite. Posebna pikanterija je most na kojem krišom stoji neko za vodenim topom s namjerom da ispali veliki kišni plotun na vas. Ne pitajte kako znamo... I ne, šeširić vam neće pomoći.

Ali domaćin je mislio na sve pa je obezbijeđeno čak i mjesto gdje ćete se potom osušiti.

Vrhunac dobrog provoda u vodenom svijetu se zove "Rulantica", ime koje treba da zapamtite. Za nju je dovoljan dobar kupaći kostim i veliki osmijeh. Buć!

Nizozemci su takođe bili veoma kreativni te su nam omogućili ulazak u gusarski brlog, uzbudljivo skrovito mjesto iz 17. vijeka, gdje svjedočite piratskim zavrzlamama.

U mračnoj špilji ulazite u čamac koji vas tokom osmominutnog putovanja po vodi lagano odvodi u zvjezdanu noć, gdje vidite dizajnirane scene sa više do 100 figura i gdje vas, između ostalog, presreće čamac s kosturom i krokodilom.

Svjedočite napadu divljih gusara na nizozemsku koloniju jugoistočne Azije 1619. godine, gdje i sami postajete centar bitke i plotuna koji prelijeću iznad vaše glave. Sve je koncipirano tako da vas i fizički odvedu tamo, a ne samo da vam prikazuju film. Na kraju vožnje postajete dio scenografije jednog restorana.

I za kraj, poseban akcenat u ovoj industriji zabave stavljamo na rolerkostere te koristimo priliku da pohvalimo sve junake, jer oni to zaista jesu, koji se usuđuju sjesti na njih (među koje ne spada autor teksta, koji se opredijelio da tu atrakciju posmatra sa zemlje). Najviši i najbrži, predviđen za one s jakim srcem, je "Silver Star". Njegova visina nadmašuje 70 metara, a maksimalna brzina mu je 130 km/h… "Blue fire Megacoaster", sa svojim brzim skretanjima, još je jedan vratolomno dinamičan juriš pored krhkih litica i islandskih pejzaža. Vožnja je duga kilometar, a za samo dvije i po sekunde se dostiže brzina od 100 km/h. Naopačke se okrećete čak četiri puta. Ipak, najnoviji i vjerovatno najopakiji je "Voltron", u hrvatskom dijelu, sa sedam inverzija, četiri lansiranja, 2,2 sekunde bestežinskog stanja u jednom potezu i svjetskim rekordom za najstrmije lansiranje na 1050. Uprkos svemu nabrojanom, za svaki od njih redovi su bili najduži te se čekalo i po sat vremena.

Jedno je zajedničko svim ovim rolerkosterima: sa svih ćete čuti glasno vrištanje i ničija frizura ne bude ista prije i poslije vožnje.

Još je zanimljivo napomenuti da na svakom ulazu imate ekran na kojem piše koliko minuta ćete morati čekati da dođete na red, kao i da vas na kraju svake atrakcije fotografišu i da tu fotografiju možete kupiti i zadržati za uspomenu.

Brojni su i drugi sadržaji u parku, tako da npr. šetajući kroz kompleks možete naići na cirkusku predstavu, bioskop s 4D projekcijom, pozorište lutaka, suvenirnicu, maskenbal (venecijanski karneval), koncert ili gledati skakače u vodu…

Da li je ova posjeta skupa? Za naše standarde jeste, s obzirom na to da ulaznica za odraslu osobu košta 61,5 evra, a za djecu do 10 godina 52 evra. Za mališane do tri godine ulaz je besplatan. U taj iznos ulazi sve gorepomenuto. Ipak, kad uzmete u obzir da će to biti dan za nezaborav u pozitivnom smislu te da je riječ o provodu kakav se malo gdje još može naći, shvatite da vrijedi uloženog novca. Jer, gdje biste inače za jedan dan i na jednom mjestu letjeli kroz svemir, plovili s Kolumbom kroz olujnu noć, plesali kan-kan i posjetili "Mulen ruž", fotografisali se s kosturima, obilazili vigvame, penjali se na svjetionike, družili se s Arturom i Minimojima, uživali u grčkoj mitologiji, vrtjeli se u šoljici čaja, vozili se u gondolama preko jezera i imali mogućnost da doslovce uđete u bajku te da npr. gledate vuka dok leži u bakinom krevetu čekajući Crvenkapicu? To nije mjesto na kojem uživaju samo djeca, naprotiv. Djelovalo je da se roditelji smiju još glasnije.

Kako doći do "Evropa parka"? Posjetu autobusom ne bismo preporučili, jer ćete iz Banjaluke u najboljem slučaju putovati 15-16 sati, ili vrlo vjerovatno i više. Automobilom bi to bilo koji sat manje, a najidealnija varijanta je putovanje jeftinim letovima s banjalučkog aerodroma ka Baden-Badenu.

Dali smo sve od sebe da vam ovim tekstom makar malo približimo jedinstvenost i posebnost ovog mjesta gdje stanuje zabava, međutim ma koliko se mi potrudili - to je "nešto što se mora vidjeti sopstvenim očima".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.