Evropljani zaobilaze Hrvatsku i sele se na novo hit - ljetovalište (VIDEO)

​Evropa ove godine zaobilazi hrvatsko primorje, a sve se više priča o novom ljetovalištu u Rumuniji.

U pitanju je ljetovalište Mamaja u Konstanci, poznato po niskim cijenama i uzbudljivom noćnom životu.

Konstanca je grad ogromne istorije, osnovan još 600. godine prije nove ere. Smješten je na Crnom moru, a obiluje pješčanim plažama, te je cijelo ljeto domaćin raznih festivala i proslava na plaži.

Zbog toga je u Rumuniji postao sinonim za sunčanje tokom dana, a noću provod po klubovima.

Ali, kako prenose s britanskog Metroa, to nije sve. Arhitektura, istorija, muzeji, te hrana i piće osiguravaju da svaki putnik može da pronađe nešto što će mu se svidjeti.

Kako doći do ovog ljetovališta i kad?

Najlakše je avionom do Bukurešta, a zatim iz glavnog rumunskog grada vozom do Konstance, za to će vam biti potrebno dva sata. Naravno, možete putovati i autobusom, a vjerovatno je najbolja opcija iznajmljivanje automobila.

Najbolje vrijeme za posjetu svakako je kasno proljeće, odnosno početak ljeta, kad je temperatura 25 Celizijusa ili više.

Naime, ne samo da je tad najbolje vrijeme već se na plaži Mamaia počinju održavati i svirke DJ-eva iz cijeloga svijeta. Najpoznatiji su festivali Neversea u julu, u te Vama Veche u avgustu. Što se tiče vremena, kiše su tokom ljeta rijetke, a do kraja septembra temperatura rijetko pada ispod 20 Celizjusa.

Uzevši u obzir da ne misle svi samo na ludi provod, već ima i zaljubljenika u istoriju i razgledanje, šetnja marinom Tomis i Ovidijevim trgom trebalo bi vas učini srećnima, s drevnim zgradama i rimskim mozaicima duž ulica.

Nacionalni istorijski i arheološki muzej takođe sadrži veliku zbirku antičke umjetnosti, a gradski Arheološki park odličan je izbor za istraživanje u poslijepodnevnim satima.

Cijene u Konstanci

Nisu previsoke, pa ćete boravak u hotelu s tri zvjezdice platiti između 40 i 60 evra. Glavno jelo u restoranu kreće se od 8 do 10 evra, dok za pola litre piva treba izdvojiti gotovo upola manje nego na hrvatskom primorju.

Naravno, sama Konstanca ima i "napucanih" mjesta, na kojima možete bez problema ostaviti čitavu platu, piše "Punkufer.hr".

