Evropski gradić svjetska prijestonica divovskih talasa

Kada je prije devet godina havajski surfer Garrett McNamara oborio vlastiti - i tadašnji svjetski rekord zajahavši talas od gotovo 24 metra u Nazareu, portugalski gradić je od mirnog ribarskog gradića postao surferska meka, poznat po nekim od najvećih talasa na svijetu.

McNamara je svjetsku prijestonicu divovskih talasa opisao kao "bizarno mjesto u kojem nikada ne znaš što te očekuje" - mjesto na koje dolaze surferi iz cijelog svijeta kako bi zajahali velike talase čak i po cijenu vlastitog života. Trenutni rekord drži Nijemac Sebastian Steudtner koji je prije dvije godine savladao talas od 26,2 metra, takođe u Nazareu na Praia do Norte (sjevernoj plaži), piše punkufer.hr.

Tajna ogromnih talasa skriva se ispod površine. "Čudovišta prirode" (kako mu surferi tepaju) stvara Canhão da Nazaré, veliki podvodni kanjon dubine 200 m. Kada talas udari o kanjon podijeli se na dva dijela. Jedna polovina odlazi prema plićem dijelu obale, a drugu kanjon usmjerava prema svom zidu, tjerajući je uvis i tako nastaju divovski vodeni tornjevi. Kada se dignu, talasi nemaju gdje ići nego prema dolje, razbijajući se na liticama.

Svjetska popularnost i te kako je promijenila lijepi grad u regiji Oeste na zapadnoj obali Portugala. Nazare se naglo probudio, posebno tokom sezone velikih talasa koja traje od oktobra do martsa. Najbolje mjesto za posmatranje talasa je svjetionik Fort of São Miguel Arcanjo, iznad Praie de Norte, gdje se tokom međunarodnih takmičenja okupi velika publika. Onima koji ganjaju velike talase u Nazareu savjetuje se praćenje prognoze, kao i boravak od dvije do tri sedmice, a za praćenje talasa dostupne su i internetske kamere.

U prošlosti su se stanovnici Nazarea prvenstveno bavili ribolovom i sušenjem ribom, a okean ih nije mazio. Do sredine 20 vijeka brojni su pomorci i ribolovci nastradali zbog nemilosrdnih talasa. Danas je i osjetno manje ribe, ali kraj živi od turizma, ljeti od posjetilaca koji traže mjesto za kupanje, a kad zahladi - one koji traže divovske talase.