Francuz biciklom obilazi zemlje Balkana

Romain Delanoue (33) iz grada Angers u zapadnom dijelu Francuske više od mjesec dana biciklom obilazi zemlje Balkana s ciljem da sazna kako se ljudi i djeca odnose prema prirodi u ovim malo poznatim državama za Francuze.

Od Francuske do rumunske prijestonice Bukurešta na svom putovanju dugom 3.000 kilometra želi da upozna mnogo ljudi u svakoj državi i da s njima priča o zaštiti prirode i koje mjere oni preuzimaju da se ekološka svijet poveća u njihovim zemljama.

Ovaj mladić, koji podučava djecu i ljude o prirodi šetajući regionalnim parkovima prirode Francuske, na ovo putovanje iz svoje države uputio se početkom aprila, a prije nekoliko dana se nakratko zaustavio u Banjaluci odakle je otišao u Novi Sad.

Do sredine juna planira da dođe do Bukurešta, odakle će se autobusom ili vozom uputiti prema Grčkoj, a planira stići do Irana.

"Prvi sam put u BiH i Banjaluci. Putovao sam mnogo puta po Evropi, Indiji, Južnoj Americi", rekao je Delanoue dok je nakratko boravio u Banjaluci.

U Francuskoj u javnosti i među ljudima se ne govori mnogo o zemljama Balkana, a ovaj mladić, koji voli prirodu, htio je da na svom zanimljivom putovanju upozna ove države, njihove stanovnike i prirodno okruženje.

"Želio sam da vidim kako se ljudi u ovim državama ophode prema prirodi, da li je kod njih aktuelno recikliranje i da li na ulicama ima dovoljno postavljenih kontejnera za odvajanje otpada", priča Delanoue.

Francuzi mnogo putuju na različite načine, zbog čega njegovi mnogobrojni prijatelji nisu bili nimalo iznenađeni kada im je rekao da je odlučio da ide na dugo putovanje biciklom.

Ipak, kako ističe, svi su pomalo začudili kada im je rekao gdje planira da putuje.

"Prve informacije o zemljama Balkana našao sam na jednoj francuskoj veb-stranici na kojoj se objavljuju priče o stranim državama. Između ostalih, među njima su i priče o zemljama Balkana", pojašnjava Delanoue.

Dok je prolazio kroz neke bh. gradove, kako kaže, vidio je mnoge pozitivne stvari o očuvanju prirode.

"Gradovi koje sam posjetio prilikom prolaska kroz BiH tokom svog putovanja su dosta čisti, kao i parkovi, ali i rijeke koje prolaze kroz njih Una i Vrbas", dodao je Delanoue.

Priznaje da putevima u BiH nije lako voziti bicikl, jer nema prostora za bicikliste.

"U Sloveniji uz cestu ima dodatan prostor za bicikliste. Na neki način opasno je ići na putovanje biciklom kroz BiH", smatra Delanoue.

I pored ovog nedostatka, dodaje, vozači na ulicama u BiH su prijateljski raspoloženi. Priča da su ga vozači na putu zaobilazili, a kada je prolazio pored neke prodavnice, svako ga je na putu počastio, nudio ga čokoladicama ili rakijom.

U Sloveniji je imao prilike da se upozna sa aktivistima koji se bave zaštitom medvjeda.

Bilo mu je veoma interesantno upoznati i umjetnicu koja u prirodi podučava djecu o medvjedima i drugim stvarima vezanim za zaštitu šuma.

U Hrvatskoj u Nacionalnom parku Plitvička jezera interesovalo ga je kako ovaj park na tako malom prostoru može da primi toliko mnogo turista.

"Banjaluka je dosta čist grad, ali je potrebno na ulice postaviti više kontejnera za odvajanje otpada. Primijetio sam da se u supermarketima i dalje koriste plastične vrećice prilikom kupovine stvari, što nije dobro. Rijeke mi je mnogo sviđaju, a pored njih ima mnogo barova, što je ljudima koji vole rijeke mnogo važno", kaže na kraju Delanoue.