Gdje pronaći najjeftiniju hranu u centru Zagreba?

​U današnje doba divljanja cijena, većina ljudi želi samo jedan običan obrok koji ne košta kao dragi kamen. Postoji jedno mjesto, ako ste u Zagrebu, gdje ništa ne košta više od 10 evra, a hrana je klasična domaća. Sarma s pireom, krvavice i kobasice s restanim i kiselim zeljem, špek, čorbanac od divljači, pasulj s kobasicom i kuvana vratina s kiselim kupusom jela su koja se ovdje mogu pojesti za šest, sedam ili osam evra.

Ljeti je ponuda, dakako, malo drukčija, pa se jedu punjene paprike, variva od mahuna, pileće meso sa žara, a petkom se tu mogu naći gulaš od hobotnice, frito misto, lignje, pohovani oslić ili som, pržene trilje, srdele ili krompir salata.

Riječ je o zalogajnici na Dolcu, odnosno u zatvorenom dijelu tržnice Dolac - o Kotliću kod Draža. Kultno je to mjesto koje zapravo primarno hrani one koji nas hrane, sve ljude koji prodaju povrće, voće, meso, ribu i ostale namirnice na ovoj najvećoj zagrebačkoj tržnici. Cijela ideja je da su jela domaća, da ih dnevno na izbor ima nekoliko pa su shodno tome i svježa, ali i cjenovno pristupačna.

Ali, kod Draža su dobrodošli svi koji su gladni, željni tradicionalne kuhinje i ne žele obrok platiti premasno. Zato su se na hranu kod Draža zaputili i novinari, a na meniju ih je dočekalo nekoliko jela. Jelovnik se mijenja svaki dan, a neke od stvari koje su imali ovu subotu u ponudi su sarme s pireom za sedam evra, rižoto od lignji za 7.50 evra te pržene lignje s krompirićima za 9 evra.

Novinari "Indexa" su izabrali sarmu koja je bila sočna i ukusna, baš kao bakina. Takođe smo probali i pržene lignje s krompirićima i tartar. Uz oba jela su dobili i hljeb, a osoblje je bilo simpatično te usluga vrlo brza. Iako je mjesto skriveno, ipak ćete morati pričekati koju minutu za doći na red u vrijeme ručka.

Inače, ovdje se ne jede cijeli dan, već je radno vrijeme prilagođeno radnom vremenu tržnice. Od ponedjeljka do petka objekat radi od 08.00 ujutro do 15.00 popodne, subotom od 09.00 ujutro do 14.00 popodne, a nedjeljom su zatvoreni.

Ono što je još zanimljivo za jedno ovakvo, nimalo pomodno mjesto je i to što su vrlo aktivni na Facebooku. Svaki dan objavljuju što se nalazi na meniju, a jasno su istaknute i cijene, prenosi "Index".

