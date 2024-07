Gosti ocrnili Hrvatsku pa iznijeli plan za jeftinije ljetovanje

​Prema austrijskom dnevniku "Österreich", Austrijanci će ove godine morati izdvojiti više novca za godišnji odmor u Hrvatskoj. Početak članka donosi privlačan opis hrvatskog Jadrana: "Tirkizno plavo more, predivna priroda i bogata kulturna baština obećavaju nezaboravno ljetovanje u Hrvatskoj. Uz to, zemlja nudi široku paletu opcija za turiste. Nije slučajno što je Hrvatska jedno od omiljenih ljetnih odredišta Austrijanaca."

Ali, zatim se navodi kako će ovogodišnji odmor biti skuplji za deset odsto u poređenju s prošlom godinom, zbog prelaska s kune na evro. Iako su stručnjaci najavljivali da će cijene porasti, dodatno povećanje se ne očekuje.

Prošle godine, Hrvatska je zabilježila oko 21 milion turista, uključujući pola miliona noćenja austrijskih posjetilaca. Uprkos višim cijenama, Austrijanci i dalje planiraju ljetovati u Hrvatskoj. Stoga, "Österreich" donosi pregled troškova za sedmodnevni odmor.

Prema njihovom računu, prosječan odmor u Hrvatskoj košta 945 evra po osobi, isključujući troškove vazduhoplovnog prevoza. To iznosi oko 135 evra dnevno, uključujući smještaj.

Za one s manjim budžetom, postoji jeftinija opcija s boravkom u jedno ili dvije zvjezdanim hotelima i obrocima u restoranima brze hrane. "Österreich" tvrdi da je moguće provesti sedmodnevni odmor za 42 evra dnevno koristeći javni prevoz i besplatne aktivnosti.

Za one koji traže luksuz, cijena luksuznog odmora kreće od 285 evra po osobi dnevno. To uključuje smještaj u hotelu s četiri zvjezdice, obroke do tri repete, iznajmljivanje automobila i privatne aktivnosti.

Dnevnik takođe ističe da cijene u Hrvatskoj variraju zavisno o sezoni, s najvišim cijenama tokom ljeta. Predsezona i posezona su nešto jeftinije opcije, dok su Split i Dubrovnik najskuplje destinacije.

S obzirom na dosadašnje rezervacije i odličan početak proljetne sezone, Hrvatska će i ove godine biti hit među turistima, uključujući vjerne austrijske goste, prenosi "Klik".

