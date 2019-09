Grad Ulcinj i ostrvo Ada Bojana: Netaknuta priroda u zagrljaju rijeke i mora

Izvedite čovjeka iz balkanskih planina na more, i vi ste otvorili jedan opojan praznik sa radosnim svitanjem i neizvjesnim sutonom. Želja za morem izgleda da se sakupljala i rasla kroz pokoljenja i njeno ostvarenje u jednoj, našoj ličnosti žestoko je kao eksplozija.

Izlazak jednog plemena na more, to je početak njegove prave istorije, njegov ulazak u carstvo većih izgleda i boljih mogućnosti. Taj odlučni čas u istoriji vrste ponavlja se svaki put u istoriji pojedinca pri prvom dodiru sa morem, samo u drugom obliku i manjem obimu, kazivao je Ivo Andrić o odlascima na more.

Prizori kamenih zidina starih gradova ovjenčanih mediteranskim rastinjem, vječna muzika šuma talasa, škrgutanje šljunka, zveckanje zagonetnih nanosa plime, miris morskog vazduha - sve je to pozadina na kojoj junaci Andrićevih priča, rastrzani nemirima, sviješću o porijeklu i čežnjom za boljim svijetom žele da pobijede logiku istorije i kulture, zakone geografije i fizike, u tragičnoj nemoći da i u željenim prostorima, pred širim vidicima, prevaziđu granice sopstvenog naciona, intelekta i ličnosti.

A ovoga ljeta, na njegovom skoro samom izmaku, u želji da istražimo nove predjele, nakon posjete Tivtu, Budvi, Kotoru i drugim manjim primorskim pitoresknim mjestima Crne Gore, na mapi mjesta koja treba posjetiti zaokružili smo i Ulcinj, najjužniji grad i središte istoimene opštine na crnogorskoj obali Jadrana, a koji se diči najvećom jadranskom plažom dugačkom oko 13 kilometara - Velikom plažom, rijekom Bojanom, te riječnim ostrvom Ada Bojana.

Prvo će vam dobrodošlicu u Ulcinj poželjeti 25 vijekova star Stari grad Ulcinj, koji podsjeća na nasukani kameni brod koji čuva tragove civilizacija te ga čine mjestom posebne ljepote. Živopisne ulice Starog grada okružuju vijekovima stare građevine sa elementima baroknog i renesansnog stila. Kula i dvori Balšića, palata Venecija, Pijaca robova, kao i mnogi sakralni objekti samo su dio onoga što ovdje vrijedi obići, čak i kada živa na termometru prelazi 35 podiok.

Saznajemo da je, prema predanju, slavni španski pisac Migel de Servantes svojevremeno dopao ropstva ulcinjskim piratima te da je njegovo najveće djelo "Don Kihot" zapravo nastalo ili bilo inspirisano robovanjem u ovom dijelu Jadrana. Servantes je, kažu, u tadašnji Ulcinj stigao 1575. godine, kada su tri leuta (najstarije veslarice na jedra) napala špansku fregatu (ratni brod srednje veličine) u Sredozemnom moru. U krvavom obračunu pirati su savladali Špance te dovezli zarobljenike u luku, a među njima je pronađen i jedan sa preporukom španskog kralja. To je značilo da se radi o vrijednom robu za kojeg je trebalo uzeti dosta zlata. Mještani su ga nazvali Servet - kao sluga ili rob - što je i osnovica prezimena Servantes. Starograđani su primijetili da je njihov rob do kasno u noć ostajao budan i nešto pisao. Danju je pjevao pa su djevojke izlazile na prozore da ga slušaju. Da li vjerovati narodnoj legendi? Mi smo povjerovali, jer lijepo je maštati da hodite ulicama kojima je nekada prošao i slavni Servantes. Kada ste u mislima starim gradskim ulicama prošetali rame uz rame sa slavnim piscem, vrijeme je da se otisnete na plažu i rashladite od otkrivanja istorije po užarenim kamenim uličicama ovog starog grada.

A iz samog centra grada Ulcinja do riječnog ostrva Ada Bojana, smještenog na ušću rijeke Bojane u Jadransko more, stići ćete brzo (udaljenost je oko 15 km), uz pomoć putokaza postavljenih na skoro svakoj raskrsnici, a ulaz na ostrvo platiti pet evra po automobilu, plus po svakom putniku u vozilu po dodatni evro. Lako ćete pronaći i parking, a kada kročite na samu plažu spoznaćete svu ljepotu netaknute prirode.

Prema legendi, Ada Bojana nastala je kada se u 19. vijeku, nakon nevremena, u blizini dva manja ostrva nasukao jedrenjak "Merito" iz Trogira. Godinama se na olupinu broda i obližnja dva ostrvca taložio riječni nanos, od kojeg je najprije nastao sprud, a zatim i ostrvo koje je vremenom rijeku Bojanu podijelilo na dva kraka, a Ada Bojana danas ima oblik trougla. S jedne strane je zapljuskuje Jadransko more, a s druge dvije rijeka Bojana. A Ada Bojana se uspješno "okušala" i na velikom platnu. Majstor režije Živko Nikolić je ovdje snimio kultni film "Lepota poroka", u kojem su maestralno igrali francuski glumac Alen Nuri, Mira Furlan, Petar Božović, Milutin - Mima Karadžić i drugi.

Ostrvo je poznato i po nudističkom naselju. Skrovitost i ljepota ovoga mjesta obezbjeđuju potrebnu privatnost i opuštenost nudistima iz regiona i svijeta. Ali i oni obučeni imaju svoj dio plaže... Tu vas dočekuje priroda, još neuništena velikim rizortima i hotelima - samo mediteransko rastinje, šum talasa, miris morskog vazduha, sitni pijesak pod nogama i lagana muzika iz drvenog bara smještenog pokraj plaže. I sve što vam ostaje jeste da uživate. Ipak, treba biti i na oprezu - naime, valja napomenuti da su zbog "sudara" slatke i slane vode, ali i otvorenog mora na Adi Bojani struje nepredvidive, čas slabe, čas jake, te se turistima preporučuje pažnja, jer su i ove turističke sezone zabilježeni smrtni slučajevi usljed utapanja.

A ono što zabrinjava ljubitelje netaknute prirode je podatak da se ostrvo iz godine u godinu smanjuje. Nestajanje ostrva vidljivo je golim okom, a to pokazuju i satelitski snimci napravljeni ove godine, koji potvrđuju da se plaža u 30 godina smanjila za 80 metara, dok na istočnom dijelu ostrva gotovo više ne postoji. Uticaj jakih talasa, morskih struja koje miču sediment i vode, te uklanjanje pijeska - sve to utiče na ubrzani nestanak jedne od najljepših plaža Jadrana.

Samo pogled dalje od Ade Bojane, koju želite zapamtiti takvu kakva je sada, je desni rukavac rijeke Bojane koji dijeli ostrvo od 13 km duge ulcinjske Velike plaže - masline, agrumi, borovi, agave i palme okružuju jednu od najljepših pješčanih plaža cijelog Jadrana.

Ulaz na plažu se ne naplaćuje, a morsko i pješčano prostranstvo idealni su za sve one koji vole da se igraju u vodi, a kajtsurfing (kitesurfing) je svakako najzastupljeniji sport. Surfovanje i paraglajding su u cijelom Ulcinju veoma popularni zbog maestrala, vjetra koji je idealan za ovu vrstu zabave. Na plaži ćete naći i instruktore, koji vam mogu držati obuku za ovaj ekstremni sport za svega nekoliko dana, ali imajte na umu da bi vas takvo zadovoljstvo koštalo oko 300 evra. Instruktori su dostupni i za jedrenje. A ukoliko niste obožavalac vodenih sportova, na plaži je moguće jahati konje, a oni koji se ne mogu pohvaliti avanturističkim duhom uvijek mogu odmarati uz dobru knjigu u debeloj hladovini nekog plažnog bara, u kojem se možete okrijepiti uz kafu i koka-kolu (za kafu ćete izdvojiti 1,5 evra, a za sok dva do 2,5 evra). Kada je hrana u pitanju, za pastu sa morskim plodovima izdvojićete od šest do devet evra, za picu 12 evra, a zaljubljenici u ribu najbolje je da ipak krenu na rijeku i u nekom od brojnih restorana nad samom Bojanom uživaju u ukusima kako riječne, tako i morske ribe.

A Ulcinj, sa Adom Bojanom kao prirodnim fenomenom i Velikom plažom, najljepši je u suton, kada se sunčeve zrake prelamaju na horizontu i u kombinaciji sa morskom i riječnom vodom stvaraju boje koje samo priroda svojim kistovima može naslikati. Upijte vječnu muziku talasa, zveckanje zagonetnih nanosa plime, miris morskog vazduha i toplinu pijeska pod nogama - jer su neponovljivi.