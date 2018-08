Grad koji nazivaju "G tačkom" Evrope

Promotivna kampanja za glavni grad Litvanije Vilnjus izazvala je diskusije zbog seksualne eksplicitnosti, ali nema sumnje da je bacila svjetlo na ovaj evropski grad.

Kampanja predstavlja sliku žene koja doživljava orgazam na čaršavu na kojem je iscrtana mapa Evrope, a rukom se uhvatila baš za Litvaniju.

“Vilnjus, G tačka Evrope. Niko ne zna gdje je, ali kada je nađete, osjećaj je nevjerovatan.”

Reklama za glavni grad Litvanije uzbrukala je javnost samo nekoliko nedjelja pijre nego što je papa zakazao svoj dolazak u Vilnjus.

Litvanska katolička crkva već je izrazila zabrinutost zato što turistička kampanja koristi žensku seksualnost, jer tvrde da će to dati pogrešnu sliku o Vilnjusu, u kome živi 540.000 ljudi.

Litvanska vlada je zamolila Turističku organizacija da odloži početak kampanje dok ne ode papa.

Advertising campaign introducing #Lithuania n capital #Vilnius as "the G-Spot of Europe", is the best for the international market, Vilnius' Municipality says. https://t.co/MfgARxPNCu pic.twitter.com/faaTqNmBNQ