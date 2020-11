Grad u Aljasci neće vidjeti Sunce više od dva mjeseca

Grad u Aljasci oprostio se od sunčevog svjetla za sljedeća dva mjeseca.

Sunce je u Utqiagviku, prije poznatom kao Barrow, zašlo posljednji put u četvrtak, a izaći će ponovo tek za 60-ak dana.

Gradić smješten sjeverno od Arktičkog kruga ušao je u svoju godišnju fazu tame, poznatu kao polarna noć, piše CNN.

"Polarna noć normalna je pojava koja se događa svake zime u Barrowu (Utqiagvik) i bilo kojim drugim gradovima unutar arktičkog kruga", rekla je meteorologinja CNN-a Allison Chinchar.

Pojava se događa svake zime zbog nagiba Zemljine ose.

"Zbog toga nagiba ni jedan Sunčev disk nije vidljiv iznad horizonta", kaže Chinchar.

Ali, to ne znači da će u gradu biti potpuni mrak.

"Većina dnevnih sati proći će kroz period poznat kao građanski sumrak", dodaje.

annnnd it's gone. The sun has set in Utqiaġvik. It will rise again at 1:17 p.m. on January 22, 2021. Good night. @AlaskaWx pic.twitter.com/V7tH8bgpKt