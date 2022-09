Grad u kome je zabranjeno imati mačku i biti sahranjen

Ako ste zimogrižljivi, biće vam hladno već pri samom čitanju.

Ipak, ako ste pustolov u potrazi za hladnoćama i neobičnim mjestima, možda i posjetite ovaj, jedan od najsjevernijih gradova na svijetu, u kojem u ekstremnim uslovima, na dohvatu polarnih medvjeda živi oko dvije hiljade stanovnika.

Longjerbijen se smjestio na norveškom ostrvu Svalbard u Arktičkom okeanu, na otoku Spitsbergenu, a zbog svoje pozicije i zanimljivosti jedno je od poželjnijih norveških turističkih odredišta, prenosi Punkufer.

Mjesto gdje su zabranjene… mačke!

Iako zvuči čudno, mačke su na Svalbardu zabranjene, i to zbog ekoloških razloga... Naime, kako bi se zaštitila lokalna fauna, to jest život lokalnih ptica koje žive u izolovanom eko sistemu i kojih je ionako malo, zabranjeno je držanje ovih kućnih ljubimaca. Navodno je neko jednom jednu mačku uspio "prošvercati", ali više od toga nije poznato.

Osim mačaka, zabranjeno je i "umiranje"

Još od 1950. godine u ovom se gradiću "ne smije umrijeti", odnosno biti sahranjen.

Riječ je o zakonu koji je donesen nakon što je otkriveno da se tijela koja su ondje zakopana ne raspadaju. U arktičkim uslovima i velikim hladnoćama tijela ostaju očuvana, pa je tako u tijelima pokojnih pronađen i virus španske gripe.

Tijelo u kojem je "živio" spomenuti virus zakopano je 1918. godine, a znanstvenici su ovaj slučaj otkrili 1998. godine.

One koji su jako bolesni i kojima se kraj bliži prevoze da svoje posljednje dane provedu u drugom dijelu Norveške, a na groblju u Longjerbijenu moguće je staviti urnu.

U potpunosti bez sunca ili u potpunosti bez mraka

Zbog geografskog položaja sunce u Longyearbyenu viđa se malo drugačijim rasporedom.

Tri su glavne sezone u Svalbardu: polarno ljeto, zima polarnih svjetlosti i sunčana zima.

U razdoblju od novembra do februara sunca nema, ali se pojavljuje polarna svjetlost. Sunce se pojavljuje početkom marta, kada se u gradu priprema i Solfestuka, proslava upravo tom događaju u čast.

Od tada do maja traje razdoblje sunčane zime. Od maja pa sve do septembra vrijeme je polarnog ljeta i tzv. ponoćnog sunca, što onima koji nisu na to navikli otežava spavanje.

Automobil nije glavno prevozno sredstvo

S obzirom na vremenske uslove i snijeg, automobil nije najpraktičnije prevozno sredstvo. Skuteri za snijeg mnogo su jednostavnije rješenje, posebno u zimskim mjesecima.

Toliko su važni da ih ima više i od stanovnika. Vožnju i odlazak na snježnu turu u kojoj možete svjedočiti svijetu ledenih santi, nekadašnjim lovačkim skrovištima, ledenjacima i arktičkim životinjama, nude čak i u sklopu turističke ponude, a više o njoj pročitajte na službenoj turističkoj stranici otočja Svalbard. Osim skuterom, možete iskušati i vožnju u kojoj vas vuku psi (engl. dog sledding).

Prosječne ljetne temperature na Svalbardu kreću se između 3 i 7 Celzijevih stepeni, a prosječne zimske između -13 i -20. Najviša ikad izmjerena je 21,3, a najniža -46,3 stupnja. Do Longjerbijena moguće je doći avionom iz Osla, a putovaćete približno tri sata.