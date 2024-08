Grad usred jedne zemlje, a pripada drugoj

Unutar Ujedinjenih Arapskih Emirata postoji grad koji se zove Madha. Međutim, taj grad ne pripada Emiratima, već Omanu.

Grad Madha leži između planina na istoku Arapskog poluostrva. To je mali, tihi grad sa dvije hiljade stanovnika i po svemu izgleda kao dio Ujedinjenih Arapskih Emirata. No, iako je u potpunosti okružen teritorijom Emirata, on pripada Omanu.

Međunarodna granica je bez sigurnosnih provjera, bez dugih redova za pasošku kontrolu. Samo znak s natpisom: Madha vas pozdravlja.

Ovo je mjesto gdje ljudi nose duple stvari. Dva mobilna telefona za dvije SIM kartice za korištenje mreža dviju zemalja te novčanice u dvije valute. Ako se to ne čini dovoljno komplikovanim, obratite pažnju na selo od dvije stotine stanovnika unutar granica Madhe. Selo se zove Nahwa. A Nahwa ipak pripada Emiratima. Mještani kažu da to nikome ne znači ništa posebno.

“Nema razlike između Omana i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Mi smo svi braća, u obje zemlje i svim zalivvskim državama. Samo nosimo drugačije pasoše”, kaže Khalfan Al Nakbi iz sela Nahwa.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.